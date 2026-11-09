Công an các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ

Tại tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 7/11 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa to đến rất to và rải rác có dông; trong cơn mưa có xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công an Hà Tĩnh bố trí chốt chặn, phân luồng giao thông tại các vị trí xung yếu, dễ gây ngập cục bộ.

Theo khuyến cáo của Công an Hà Tĩnh, từ nay đến thời điểm cuối năm, khu vực Hà Tĩnh sẽ bước vào cao điểm mùa mưa bão với nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và thời tiết cực đoan kéo dài. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, đối với khu vực các xã miền núi như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Hương Liên, Hương Bình, Thượng Đức, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc… sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt, lở đất đá. Khu vực rốn lũ ở hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La thường xuyên xuất hiện lũ lụt làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, để chủ động triển khai phòng, tránh và ứng phó hiệu quả nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do các sự cố thiên tai xảy ra, ngành chức năng tại Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó. Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, đơn vị hiện quản lý, vận hành 125 công trình thủy lợi, bao gồm 69 hồ chứa, 38 trạm bơm, 11 đập dâng, 17 cống ngăn mặn giữ ngọt và gần 1.000 km kênh mương các loại. Để chủ động ứng phó với thiên tai, hiện nay đơn vị đã chủ động vận hành xả tràn 4 hồ chứa Sông Rác, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Bạc là những hồ chứa có trữ lượng lớn. Căn cứ vào dự báo lượng mưa từ cơ quan khí tượng thủy văn, đơn vị đã xây dựng 3 kịch bản vận hành 9 hồ chứa khác như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Sông Trí, Kim Sơn, Tàu Voi, Bộc Nguyên…

Công an xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) hỗ trợ nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Để chủ động trước diễn biến thời tiết rất phức tạp, khó lường của đợt mưa lớn này, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng đã có văn bản gửi ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị để phối hợp ứng phó. Theo đó, Nhà máy Thủy điện Hố Hô sẽ chủ động theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước về hồ để thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng, người dân 2 địa phương của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời đề nghị trong trường hợp vận hành xả tràn, chính quyền thông báo đến nhân dân vùng hạ du nắm bắt, chủ động có kế hoạch bảo vệ người, tài sản, cây cối, vật nuôi, nhà cửa và không đi lại, hoạt động ở những vùng có nguy cơ ngập lụt, nước chảy xiết.

Công an Hà Tĩnh giúp nhân dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ ngập trong đợt mưa lớn kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên các bản tin dự báo thời tiết để thông báo kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân, đặc biệt là vùng ven sông, suối, ven các sườn núi, vùng thấp trũng, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó; các địa phương ven biển thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của không khí lạnh, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tại tỉnh Nghệ An, trước diễn biến bất thường của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ban hành công điện, yêu cầu Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Công an xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An giúp nhân dân dựng nhà trước mùa mưa lũ.

Các địa phương tổ chức rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; phân công các đồng chí trong Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải kịp thời thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân. Rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông.

Tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn. Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi... trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người…

Công an tỉnh Nghệ An chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp. Đối với các xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các lực lượng tại cơ sở tiếp tục rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại... để tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Tại tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi có Công điện của chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị đã có Công điện số 10157/CĐ-CAT-PV01 về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng PCCC và CNCH) cùng Công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị chủ động nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, kịp thời cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Trị duy trì lực lượng, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu 24/24h; tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai ngay các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tại cơ sở, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo dự báo, trên địa bàn khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng trũng thấp và những địa bàn có nguy cơ cao.

Kiểm tra lại các phương tiện, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi nhận lệnh điều động.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chỉ đạo các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực khẩn trương rà soát, kiểm tra lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động xây dựng, bổ sung, chỉnh lý các phương án xử lý tình huống mưa lũ, ngập úng, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn quản lý; xác định các khu vực trọng điểm, địa bàn có nguy cơ cao để sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, kịp thời cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an các xã vùng cao, vùng biên giới phối hợp cảnh báo các khu vực đập tràn, các đoạn đường có thể ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở. Cắt cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực không để người dân đi lại các khu vực nguy hiểm như khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện tình huống nguy hiểm.

Với sự chủ động trong các phương án, Công an tỉnh Quảng Trị sẵn sàng là "lá chắn" cho nhân dân trên địa bàn để ứng phó với mưa lũ.

Tại tỉnh Thanh Hoá, từ 19h ngày 8/11/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 -100mm, có nơi trên 100mm.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó với các tình huống mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, sự cố trên địa bàn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, phương tiện, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bám sát địa bàn để sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hoá tuần tra, điều tiết giao thông tại vị trí bị sạt lở.

Công an xã Hóa Quỳ (Thanh Hoá) chủ động rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn.

Công an xã Hợp Tiến (Thanh Hoá) chủ động rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn.

Các đội khu vực nắm chắc tình hình để phối hợp, cùng lực lượng Công an xã, phường thực hiện nhiệm vụ; phân bổ xuồng máy, mô tô nước và các trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ thường trực tại các điểm, khu vực phù hợp, đảm bảo triển khai nhanh chóng để hỗ trợ.

Công an các xã, phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và lực lượng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở xuống địa bàn nắm tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường, các ngầm, tràn bị ngập 24/24h; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo giao thông được thông suốt. Phối hợp với lực lượng có liên quan kiểm tra an toàn hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn nếu phát hiện không đảm bảo an toàn phải kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương đề xuất biện pháp ứng phó.