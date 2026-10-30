Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026; kiên quyết không để nhiệm vụ năm 2026 tồn đọng, chậm muộn sang năm 2027. Các đơn vị tổng kết công tác năm, bảo đảm đánh giá thực chất, chính xác kết quả các mặt công tác, trên từng lĩnh vực, gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức quản trị công việc; xác định chính xác các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2027, thể hiện rõ nhất tinh thần tiên phong, gương mẫu, “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân. Tập trung cao độ các mặt công tác phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, nhất là với các dự án luật, nghị quyết, chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì, phối hợp...

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác quản lý người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, giảm tới mức thấp nhất, tiến tới xóa bỏ “tội phạm đường phố”, tội phạm thanh niên, thiếu niên. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, phòng chống tai nạn giao thông; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp cuối năm…