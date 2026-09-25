Công an các địa phương phải nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay tại cơ sở

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công an thành phố Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.V

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh tình hình thiên tai, thời tiết, cháy nổ, sự cố tai nạn trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, công an cấp xã phải nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay từ cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, rà soát các địa bàn, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả, nhất là phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn để cảnh báo người dân từ sớm, từ xa trước các đợt xả lũ. Tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm về tài nguyên, môi trường, khai thác khoáng sản trái phép.

Công an các đơn vị, địa phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.V

Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công an thành phố cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, nhất là báo cáo đột xuất khi xảy ra thiên tai, sự cố trên địa bàn, bảo đảm thông tin kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức lực lượng ứng phó.

Theo báo cáo, trong 9 tháng của năm 2026, công tác phòng thủ dân sự được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công an thành phố triển khai xây dựng phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ lụt, sạt lở, cháy nổ, sự cố để chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án xử lý.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện, duy trì thường trực, phối hợp xử lý các tình huống, phát huy vai trò công an cơ sở.

Theo thống kê, trong 9 tháng của năm 2026, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu nạn, cứu hộ 56 vụ, cứu được 78 người, tìm được 32 thi thể nạn nhân. Đồng thời huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các khu vực xung yếu, ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, để sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Tại hội nghị, đại diện công an các xã, phường có tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây như: Đak Lua, Bình Long, Phước Tân... đã phát biểu ý kiến cập nhật tình hình, diễn biến mưa lũ cũng như phương án ứng phó và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng thủ dân sự.