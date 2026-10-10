Công an các địa phương góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ hội Katê năm 2026

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vừa bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy chữa cháy, vừa góp phần để người dân đón lễ vui tươi, trọn vẹn.

Lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ hội tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai.

Công an phường Đô Vinh và Công an xã Phước Hữu đã xây dựng, triển khai phương án bảo đảm ANTT phục vụ lễ hội tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai và di tích quốc gia Tháp Pô Rômê. Các lực lượng tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự, ATGT và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được chú trọng, giúp tình hình ANTT ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện nghi lễ và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao.

Đồng bào tham gia Lễ hội Katê tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai.

Trước thời điểm diễn ra lễ hội, ngày 6-10, Công an phường Bảo An và Công an xã Phước Hậu đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc mừng Chi ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố cùng bà con đồng bào Chăm tại địa phương, thể hiện sự quan tâm, gần gũi của lực lượng Công an đối với đồng bào.

Lực lượng chức năng vừa đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ đồng bào khi tham gia Lễ hội Katê tại Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê.

Tại xã Ninh Phước, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể tích cực hỗ trợ người dân chuẩn bị Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026. Ngoài việc triển khai các phương án bảo đảm ANTT, ATGT, phòng cháy chữa cháy, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp giúp bà con vận chuyển sản phẩm gốm truyền thống từ làng nghề ra khu vực quảng trường và sắp xếp không gian trưng bày phục vụ lễ hội.

Những hoạt động thiết thực không chỉ góp phần bảo đảm ANTT tự để đồng bào Chăm đón mùa Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an toàn, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân của lực lượng công an cơ sở. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, gần dân, công an các địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ hội Katê.