Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Công tác lấy mẫu được triển khai chu đáo và tận tình.

Điển hình vào ngày 15-10, Công an xã Quế Sơn đã tổ chức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn Đà Nẵng. Hoạt động được triển khai tại trụ sở Công an xã Việt An (cũ). Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quế Sơn đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ di chuyển đến địa điểm thu nhận mẫu, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết, cung cấp thông tin phục vụ việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Đối với các trường hợp thân nhân là người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, lực lượng Công an đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình thực hiện việc thu nhận mẫu.

Lực lượng Công an hỗ trợ người già, đi lại khó khăn để lấy mẫu tại nhà.

Cùng thời điểm, Công an xã Thăng An với vai trò là đơn vị điểm, chủ trì triển khai tại địa bàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng và Công ty Genestory tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2. Quá trình thực hiện luôn chú trọng bảo đảm sự chu đáo, tận tình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình liệt sĩ tham gia chương trình. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ góp phần bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn mà còn thắp lên niềm hy vọng cho những gia đình đã trải qua nhiều năm tháng mong ngóng tin tức về người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Thành Vân - Trưởng Công an xã Thăng An khẳng định việc phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Qua đó, góp phần xoa dịu những mất mát, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ và chung tay đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương sau những năm tháng dài chưa được xác định danh tính. Công an xã Thăng An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Cũng thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngày 14-10 vừa qua, Công an phường Điện Bàn Đông đã phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an phường Hội An Đông tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Bằng quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", tổ công tác thu mẫu ADN lưu động đã đến tận nhà, bên từng giường bệnh để trực tiếp thu mẫu cho 13 trường hợp thân nhân già yếu, neo đơn không thể đi lại. Nhìn những ánh mắt rưng rưng nhìn mẫu sinh phẩm được lấy đi, càng đau đáu hơn về một ngày kết quả tươi đẹp, khiến tổ công tác và người thân không khỏi xúc động. Khép lại hành trình đầy nghĩa tình, 69 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận thành công.