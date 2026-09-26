Công an Cà Mau thúc đẩy xây dựng công dân số, xã hội số

Đưa điểm cấp căn cước đến gần người dân nhất

Nghị quyết số 66.22/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/02/2027, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển công dân số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng thuận lợi các dịch vụ số. Bám sát yêu cầu này, Công an Cà Mau xác định việc cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

64/64 Công an xã, phường trên địa bàn Cà Mau giải quyết hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử.

Công an tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hơn 9 tỷ đồng để đầu tư, trang cấp thiết bị phục vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 48 Công an xã, phường. Qua đó, nâng tổng số điểm thu nhận hồ sơ lên 64/64 Công an xã, phường, đạt 100%.

Trong ngày đầu tiên cấp căn cước tại xã Hưng Mỹ, rất đông người dân đến làm thủ tục.

Thay vì phải di chuyển xa đến các điểm cấp căn cước tập trung, người dân nay có thể lựa chọn đến Công an xã, phường gần nơi cư trú để thực hiện thủ tục. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa điểm cung cấp dịch vụ, mà còn thể hiện rõ phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Tại xã Hưng Mỹ, trong ngày đầu tiên tổ chức thu nhận hồ sơ, đã có hơn 50 công dân đến thực hiện thủ tục.

Công an xã Đất Mũi thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân trên địa bàn.

Tại xã Đất Mũi - địa phương cực Nam Tổ quốc, Công an xã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực; đồng thời sẵn sàng mở rộng thời gian làm việc để phục vụ người dân.

Thượng tá Kiều Minh Phú, Trưởng Công an xã Đất Mũi cho biết: “Đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí cán bộ phù hợp, làm thêm giờ khi lượng người dân đến thực hiện thủ tục tăng cao, để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được cấp căn cước, định danh điện tử nhanh nhất”.

Sau hơn 20 ngày triển khai, Công an xã Đất Mũi đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử cho hơn 150 công dân.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số

Cùng với việc mở rộng điểm thu nhận, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh còn chủ động xây dựng phương án phục vụ từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh, người cao tuổi, người bệnh, người yếu thế, người gặp khó khăn trong đi lại.

Công an xã Vĩnh Hậu thu nhận hồ sơ căn cước cho học sinh trên địa bàn.

Đến nay, 64 Công an xã, phường đã cấp căn cước cho hơn 7.600 học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Công an xã còn chủ động mang thiết bị, máy móc đến tận nhà những trường hợp già yếu, bệnh tật, khó khăn trong đi lại để thu nhận hồ sơ.

Bà Lê Thị Lùn (bìa phải) được Công an xã Nguyễn Việt Khái đến tận nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước.

Tại xã Nguyễn Việt Khái, Công an xã phối hợp với các lực lượng cơ sở rà soát, lập danh sách những trường hợp cần hỗ trợ; tận dụng ngày nghỉ, ngày lễ, cán bộ Công an xã trực tiếp mang thiết bị đến từng hộ gia đình để thực hiện thủ tục.

Cán bộ Công an xã Khánh Hưng đến tận nhà cấp căn cước cho người dân già yếu, đi lại khó khăn.

Sau 20 ngày triển khai cao điểm, với sự vào cuộc của Công an toàn tỉnh, có trên 20.000 hồ sơ cấp căn cước; hơn 11.000 trường hợp được thực hiện thủ tục định danh điện tử.

Công an Cà Mau xác định phát triển công dân số không dừng lại ở việc cấp giấy tờ hay tạo lập tài khoản định danh điện tử mà quan trọng hơn là giúp người dân biết sử dụng tài khoản, khai thác các tiện ích số, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày thông qua các mô hình dân vận.

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Công an xã Châu Thới thực hiện mô hình “Điểm hẹn cơ sở” hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số được trang cấp.

Một trong những cách làm nổi bật là “Điểm hẹn cơ sở” của Công an xã Châu Thới hỗ trợ, giải quyết 136 trường hợp liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các tiện ích số khác.

Từ những điểm hẹn như vậy, công nghệ số được đưa ra khỏi phạm vi của những thiết bị, phần mềm hay tài khoản điện tử để trở thành những tiện ích gần gũi, thiết thực trong cuộc sống của người dân