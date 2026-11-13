Công an Cà Mau tạo nguồn tuyển chọn nghĩa vụ CAND năm 2027

Từ sự chủ động của Công an cơ sở, ngày càng có nhiều thanh niên ưu tú tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường CAND.

Công an cơ sở phối hợp tuyên truyền về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027.

Ngay sau khi được giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027, Giám đốc Công an Cà Mau chỉ đạo Công an xã, phường tập trung triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát công dân trong độ tuổi, bảo đảm nắm chắc nguồn tuyển và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động tiếp cận từng địa bàn, từng gia đình, giúp thanh niên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, chế độ, chính sách cũng như ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Em Châu Nhuận Phát (thứ 2 từ trái sang) và em Ngô Trấn Phong (thứ 3 từ trái sang) cùng gia đình gửi đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Tại xã Năm Căn, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các ấp triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, thông qua hệ thống truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội, đơn vị còn phát tờ thông tin tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 đến thanh niên và gia đình.

Song song đó, Công an xã phối hợp rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên trong độ tuổi, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn; bố trí cán bộ trực tiếp tiếp nhận thông tin, hướng dẫn kê khai lý lịch, hoàn thiện hồ sơ đăng ký và giải đáp những thắc mắc liên quan. Quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.

Công an phường Lý Văn Lâm hướng dẫn em Nguyễn Minh Hiểu và Lê Trọng Khả làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ CAND năm 2027.

Sự chủ động trong tuyên truyền, vận động bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Trong một ngày, em Châu Nhuận Phát (SN 2005); em Ngô Trấn Phong (SN 2007, đều ngụ ấp Cái Nai) đã cùng gia đình đến Công an xã đăng ký, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027. Việc có gia đình đồng hành, ủng hộ ngay từ bước đầu không chỉ tiếp thêm động lực cho các thanh niên mà còn cho thấy nhận thức của người dân về trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao.

Công an xã Trí Phải hướng dẫn các thanh niên ưu tú viết lý lịch cá nhân để đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027.

Không chỉ ở xã Năm Căn, phong trào thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND còn lan tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Lý Văn Lâm, sau khi triển khai công tác tuyên truyền, vận động, nhiều thanh niên ưu tú chủ động tìm hiểu và tự nguyện đăng ký. Đáng chú ý, ngày 30/10, hai tân cử nhân là Nguyễn Minh Hiểu (SN 2004, ngụ khóm Bà Điều) và Lê Trọng Khả (SN 2004, ngụ khóm Lung Dừa) cùng đến cơ quan Công an đăng ký, viết đơn tình nguyện nhập ngũ với chung một mong muốn được khoác lên mình màu áo CAND.

Dù đã hoàn thành chương trình đại học, có thể lựa chọn những hướng đi nghề nghiệp riêng, nhưng hai bạn trẻ vẫn mong muốn được thử sức, rèn luyện và cống hiến trong môi trường lực lượng vũ trang. Đối với các em, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND không chỉ là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc mà còn là cơ hội để trưởng thành, hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần phục vụ nhân dân.

Em Đỗ Chí Hiểu (ngụ xã Long Điền) viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027.

Tại xã Trí Phải, công tác tuyển chọn, vận động cũng được triển khai chủ động, bài bản. Đến nay, Công an xã đã tiếp nhận 17 hồ sơ công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027. Công tác tiếp nhận, hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, đúng quy định; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn.

Thượng tá Đỗ Phương Tú, Trưởng Công an xã Trí Phải cho biết, đơn vị xác định công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai sớm và thường xuyên. Công an xã chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, Ban nhân dân các ấp để nắm chắc nguồn thanh niên, kịp thời tuyên truyền, giải thích những vấn đề các em và gia đình quan tâm. Đồng thời, phân công cán bộ hướng dẫn cụ thể từng trường hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công dân đăng ký, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao với chất lượng cao nhất.

Em Huỳnh Anh Duy (ngụ xã Thanh Tùng) viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027.

Còn tại xã Long Điền, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục được thể hiện qua những lá đơn tình nguyện. Em Đỗ Chí Hiểu (ngụ ấp Thạnh Trị), là cử nhân Luật là 1 trong 25 thanh niên đã tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 được Công an xã tiếp nhận. Với kiến thức đã được trang bị qua giảng đường đại học, Hiểu mong muốn có cơ hội vận dụng những điều đã học vào thực tiễn, đồng thời được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chính quy, góp sức cùng lực lượng CAND bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Những lá đơn tình nguyện của các thanh niên ở Năm Căn, Lý Văn Lâm, Trí Phải, Long Điền và nhiều địa phương khác trong tỉnh, không chỉ thể hiện lựa chọn của mỗi cá nhân mà còn là kết quả từ sự chủ động, trách nhiệm của Công an cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, sự tham gia, ủng hộ của gia đình đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để thanh niên yên tâm đăng ký, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Với chỉ tiêu tuyển chọn trên 400 thanh niên trong năm 2027, khối lượng công việc đặt ra đối với Công an Cà Mau là rất lớn. Do đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Công an xã, phường tiếp tục rà soát chặt chẽ nguồn công dân, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong từng khâu tuyển chọn; thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe và các điều kiện theo quy định. Mục tiêu không chỉ hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà còn bảo đảm chất lượng công dân được tuyển chọn, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mỗi lá đơn tình nguyện hôm nay là sự khởi đầu cho một hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những thanh niên ưu tú lựa chọn khoác lên mình màu áo CAND đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân vì bình yên cuộc sống. Đó cũng là động lực để Công an Cà Mau tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tuyển chọn, chuẩn bị tốt nguồn công dân nhập ngũ năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.