Công an Cà Mau mang nhiều niềm vui Trung thu đến trẻ em khó khăn

Trong những ngày đầu năm học mới, niềm vui Trung thu đến với học sinh Trường THCS Hòa Bình (xã Hòa Bình), khi Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh phối hợp các đơn vị tặng 100 suất quà (trị giá trên 50 triệu đồng) động viên các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Cán bộ Phòng CSGT Công an Cà Mau trao quà, tặng mũ bảo hiểm các em học sinh Trường THCS Hòa Bình nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Cùng với trao quà, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT còn tặng mũ bảo hiểm, hướng dẫn các em những kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh.

Từ trường học, những chiếc lồng đèn tiếp tục được đưa về vùng cửa biển Giá Lồng Đèn, xã Tân Tiến. Cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn, việc đi lại của người dân chủ yếu bằng xuồng, vỏ lãi... nên trẻ em ít có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi Trung thu tập trung.

Công an Cà Mau phối hợp tổ chức chương trình “Lồng đèn - Thắp sáng ước mơ” tại cửa biển Giá Lồng Đèn, ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến.

Thấu hiểu điều đó, tuổi trẻ Công an tỉnh phối hợp chính quyền địa phương đến tận nhà tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” và tặng quà cho 65 em nhỏ. Những chiếc lồng đèn được trao tận tay, những lời hỏi thăm giản dị đã làm không khí nơi cửa biển những ngày cận Trung thu thêm rộn ràng.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Tiểu học Trí Phải được Công an tỉnh phối hợp tổ chức cho các em học sinh.

Ông Võ Văn Cương (ngụ ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến) chia sẻ: “Ở đây chúng tôi còn nhiều khó khăn, đường đi lại không thuận tiện nên các cháu ít có dịp được vui Trung thu như nơi khác. Hôm nay các cô, chú Công an đến tận nhà, tặng quà, lồng đèn và tổ chức vui Trung thu cho các cháu, gia đình rất vui. Thấy các cháu vui vẻ, thoải mái, ai cũng ấm lòng”.

Sự quan tâm ấy tiếp tục được lan tỏa trong chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Trí Phải tổ chức ngày 21/9 tại Trường Tiểu học Trí Phải. Tại đây, trên 200 phần quà được các đơn vị trao tặng các em học sinh, trong đó có những em hoàn cảnh khó khăn.

Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho 200 em nhỏ tại khóm 18, phường Tân Thành.

Tại Khu dân cư khóm 18, phường An Xuyên, không khí Trung thu cũng thêm rộn ràng với chương trình “Vui Tết Trung thu” do cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh phối hợp tổ chức. Các em được tham gia văn nghệ, đố vui có thưởng và các hoạt động giao lưu. Dịp này, Ban Tổ chức trao 200 phần quà Trung thu đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp thêm niềm vui để các em đón trăng rằm ấm áp, trọn vẹn hơn.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh phối hợp tuyên truyền pháp luật, tặng quà Trung thu các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm.

Không chỉ có bánh kẹo, lồng đèn, hoạt động Trung thu của Công an tỉnh Cà Mau còn hướng đến việc trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái (xã Cái Đôi Vàm), hơn 400 học sinh được cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; nhận biết những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên môi trường mạng. Dịp này, Công an tỉnh vận động nhà hảo tâm trao 100 phần quà Trung thu đến học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Ban Phụ nữ Công an Cà Mau tặng quà Trung thu cho các cháu là con của cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tết Trung thu, Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã: Khánh Lâm, Nguyễn Khích và Phước Long. Những phần quà được trao không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đồng chí, đồng đội đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là những trường hợp còn hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế trong cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thoảng, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, là việc làm được Công an tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui, sự động viên để các em có thêm động lực, niềm tin và điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Cà Mau tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại Trường Tiểu học Tân Thành.

Những hoạt động nối tiếp nhau, ở nhiều địa bàn khác nhau, nhưng cùng chung một mong muốn: để trẻ em, nhất là những em còn nhiều thiếu thốn, được đón một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và trọn vẹn hơn.