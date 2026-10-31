Công an Cà Mau hướng về cơ sở, chăm lo sức khoẻ đồng bào Khmer

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ hướng dẫn, hỗ trợ người dân khám bệnh miễn phí.

Đội ngũ y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sức khoẻ cho người dân, đồng thời tư vấn cách phòng bệnh và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ hằng ngày.

Ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 200 triệu đồng, do các đơn vị phối hợp vận động.

Bác sĩ của đoàn tư vấn sức khoẻ cho Thượng toạ Trần Duyên, Trụ trì chùa Kosthum.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khoẻ, lực lượng công an còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Chung một tấm lòng - Vì sức khoẻ cộng đồng”.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân.

Qua những việc làm cụ thể hướng về cơ sở, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục lan toả tinh thần gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở./.