Công an Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa

Trong đó, hỗ trợ xây mới 9 căn nhà, với mức 150 triệu đồng/căn; sửa chữa 7 căn nhà, 70 triệu đồng/căn.

Tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ 840 triệu đồng, được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội do cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng đóng góp.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Vinh nhấn mạnh, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm, đồng thời thể hiện truyền thống tốt đẹp, nghĩa tình của lực lượng CAND. Qua đó, tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại diện các đơn vị liên quan cùng các gia đình xem bản thiết kế nhà, thống nhất phương án xây dựng, sửa chữa.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị, công an xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các gia đình triển khai xây dựng, sửa chữa nhà bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đại tá Lê Tấn Vinh trao quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa (ảnh trên) và xây mới nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với gia đình chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong lực lượng Công an Cà Mau./.