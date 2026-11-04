Công an Cà Mau hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an Cà Mau cho biết, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và CBCS có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Đây cũng là sự tri ân đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự lễ trao kinh phí.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các gia đình được hỗ trợ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống; các CBCS được hỗ trợ nhà ở tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, Công an xã, phường phối hợp chặt với chính quyền địa phương để xây dựng, sửa chữa nhà bảo đảm chất lượng, tiến độ; hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an Cà Mau phát biểu tại lễ trao kinh phí.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Vinh trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới 9 căn nhà (150 triệu đồng/căn); sửa chữa 7 căn nhà (70 triệu đồng/căn) cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND, thương binh CAND và CBCS đang công tác khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Được biết, tổng kinh phí được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội do CBCS trong toàn lực lượng đóng góp hỗ trợ.

Đại tá Lê Tấn Vinh trao hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Việc trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa lần này tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Công an Cà Mau chung tay chăm lo gia đình chính sách và CBCS hoàn cảnh khó khăn. Đối với các gia đình chính sách, đó là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đối với CBCS hoàn cảnh khó khăn, đây là nguồn động viên để họ cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm, gắn bó của lãnh đạo đơn vị và đồng chí, đồng đội.

Các đơn vị liên quan và gia đình chính sách xem bản thiết kế nhà được xây dựng, sửa chữa.

Từ hoạt động thiết thực này, truyền thống nhân văn, nghĩa tình của Công an Cà Mau tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc gắn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.