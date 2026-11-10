Công an Cà Mau hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua khó khăn

Công an Cà Mau phối hợp Văn phòng Bộ Công an tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người năm 2026.

Không dừng lại ở việc tiếp nhận, xác minh thông tin, Công an Cà Mau phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, kết nối việc làm, giúp nạn nhân từng bước vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Công an Cà Mau tiếp nhận hàng trăm lượt nạn nhân của tội phạm mua bán người trở về địa phương.

Phía sau lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”

Cuối năm 2024, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh H.N.P. (SN 2003, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) lên mạng xã hội tìm việc làm. Tin lời các đối tượng giới thiệu công việc liên quan đến máy tính, thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng tại Campuchia, anh P. chấp nhận xuất cảnh trái phép với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình.

Cán bộ Phòng CSHS Công an Cà Mau tiếp nhận, xác minh thông tin các nạn sau khi được giải cứu từ nước ngoài về.

Thế nhưng, vừa đặt chân đến nơi, anh bị đưa vào một cơ sở lừa đảo trực tuyến, bị quản lý, giám sát và cưỡng ép làm việc từ 14-16 giờ mỗi ngày để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn, anh bị bỏ đói, đánh đập, đe dọa bán sang cơ sở khác nếu gia đình không nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

“Lúc đó, tôi chỉ mong được trở về nhà. Ở nơi xa lạ, không có giấy tờ, không được tự do đi lại, tôi gần như không biết phải tìm ai để cầu cứu”, anh P. nhớ lại.

Phòng CSHS phối hợp hỗ trợ khôi phục các giấy tờ cần thiết cho các nạn nhân của tội phạm mua bán người trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Đầu năm 2026, nhờ sự phối hợp giữa cơ quan chức năng Việt Nam và nước sở tại, anh P. cùng nhiều công dân được giải cứu, đưa về nước an toàn. Hơn một năm bị giam lỏng, bóc lột và đe dọa đã để lại những tổn thương nặng nề. Trở về quê nhà, anh P. thường xuyên hoảng sợ, mất ngủ, khép kín và mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người.

Trường hợp của anh P. phản ánh một thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ: lợi dụng nhu cầu tìm việc, khó khăn kinh tế và sự thiếu hiểu biết của người lao động để dụ dỗ xuất cảnh trái phép, sau đó bán hoặc chuyển giao cho các cơ sở cưỡng ép lao động, lừa đảo trực tuyến.

Chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người được Công an Cà Mau phối hợp Văn phòng Bộ Công an tổ chức.

Đáng chú ý, nạn nhân không chỉ là người trực tiếp tìm việc ở địa phương mà còn có những trường hợp đang làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố lớn, bị các đối tượng môi giới tiếp cận, lôi kéo.

Không để nạn nhân đơn độc trên hành trình trở về

Thượng tá Lê Thanh Hận, Phó trưởng phòng CSHS Công an Cà Mau cho biết: “Giải cứu, đưa nạn nhân về nước chỉ là bước đầu. Sau những gì phải trải qua, nhiều người trở về trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần; không ít trường hợp mất giấy tờ tùy thân, không có việc làm, thiếu chỗ ở, gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là xác minh, tiếp nhận thông tin mà phải đánh giá đúng hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời và lâu dài”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người trong lứa tuổi học sinh.

Ngay sau khi trở về, lực lượng Công an thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, giúp anh P. ổn định tinh thần; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nhân thân, hướng dẫn thực hiện thủ tục cần thiết để khôi phục giấy tờ tùy thân, ổn định cư trú.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an Cà Mau đã tổ chức 22 lượt tiếp nhận, đón hơn 100 nạn nhân bị mua bán trở về địa phương. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, Phòng CSHS phối hợp Sở Y tế, ngành chức năng triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ.

Trên cơ sở hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp, nạn nhân được hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nơi ở và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Từ sự hỗ trợ của lực lượng Công an, các tổ chức, đoàn thể địa phương, anh P. vượt qua mặc cảm, mạnh dạn tìm việc và hiện đã trở thành công nhân tại một xưởng chế biến thủy sản ở địa phương, với thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Công việc giúp anh tự trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình và có thêm niềm tin để bắt đầu lại.

Cùng với hỗ trợ nạn nhân, Công an Cà Mau tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nổi bật là chiến dịch tuyên truyền phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2026, diễn ra từ ngày 11-13/10, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 10-25 tuổi. Các hoạt động được triển khai tại trường học, khu dân cư, giúp người dân nhận diện thủ đoạn tuyển dụng lao động bất thường, dụ dỗ xuất cảnh trái phép và cưỡng ép làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài.

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài không rõ nguồn gốc; tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, địa điểm làm việc, hợp đồng và thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp trước khi nhận lời.

Không giao giấy tờ tùy thân, không chuyển tiền cho các đối tượng môi giới không đáng tin cậy. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán người hoặc có người thân cần hỗ trợ, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hướng dẫn.

Đấu tranh với tội phạm mua bán người không chỉ phát hiện, xử lý đối tượng hay giải cứu người bị hại, mà còn là trách nhiệm bảo vệ, phục hồi, trao lại cơ hội sống cho những người từng bị tước đoạt quyền tự do. Với sự đồng hành của lực lượng Công an và cộng đồng, mỗi nạn nhân có thêm điểm tựa để vượt qua quá khứ, ổn định cuộc sống, không bị đơn độc trên hành trình trở về.