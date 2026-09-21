Công an Cà Mau góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Cà Mau, kết nối trực tuyến với 64 điểm cầu Công an xã, phường.

Dự thảo gồm 3 phần, 25 chương, 415 điều; bãi bỏ 8 điều, bổ sung 14 điều mới, sửa đổi, bổ sung 301 điều và giữ nguyên 100 điều so với Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024 và 2025. Nội dung sửa đổi tập trung vào các quy định về tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, dự thảo định hướng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình và bổ sung một số tội danh, hành vi phạm tội mới.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XVI phát biểu tại hội thảo.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao đổi về việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Từ thực tiễn công tác, các đại biểu tập trung góp ý những quy định liên quan đến tội phạm công nghệ cao, sử dụng AI; đề nghị hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trên không gian mạng. Các ý kiến cũng tập trung vào nhóm tội cản trở giao thông đường bộ, chống người thi hành công vụ và nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, quyền tự do của con người.

Đại tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh, tham luận về những phương thức phạm tội mới trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và AI.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Hồ Việt Triều nhấn mạnh việc sửa đổi Bộ luật Hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với thực tiễn, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội thảo, hoàn thiện Báo cáo góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để báo cáo Bộ Công an đúng thời hạn. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo", Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu./.