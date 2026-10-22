Công an Cà Mau giành 2 giải Ba tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi toàn quốc
Sau 7 ngày tranh tài tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi lần thứ V trong Công an nhân dân năm 2026, do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức tại Thành phố Hà Nội, đoàn Công an tỉnh Cà Mau đoạt 2 giải Ba, xếp thứ 14 trong tổng số 40 đơn vị tham gia vòng chung khảo.
Cả 2 giải Ba tại vòng chung khảo đều thuộc về Trung uý Lê Văn Cưỡng ở các nội dung sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết mùi hơi người và kỹ thuật vận động kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ.
Trước đó, tại vòng sơ khảo khu vực 3 tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Cưỡng giành 1 giải Nhất và 1 giải Nhì, trở thành cán bộ duy nhất của Công an tỉnh Cà Mau đủ điều kiện tham dự vòng chung khảo toàn quốc.
Thành tích này ghi nhận quá trình rèn luyện nghiêm túc, trình độ chuyên môn và kỹ năng huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ của Trung uý Lê Văn Cưỡng.
Hội thi năm nay thu hút 230 cán bộ huấn luyện cùng 230 chó nghiệp vụ thuộc 78 đơn vị, địa phương trên cả nước. Các nội dung thi được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn.
Tại vòng sơ khảo, thí sinh tham gia thi trực tuyến, tập trung kiểm tra kiến thức về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Qua đó, Ban tổ chức lựa chọn 79 cán bộ và chó nghiệp vụ thuộc 40 đơn vị tham dự vòng chung khảo.
Tại vòng chung khảo, đoàn Công an tỉnh Cà Mau đã nỗ lực tranh tài, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ huấn luyện với chó nghiệp vụ.
Thông qua hội thi, cán bộ, chiến sĩ có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành nghiệp vụ. Đây cũng là cơ hội để đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng chó nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cong-an-ca-mau-gianh-2-giai-ba-tai-hoi-thi-can-bo-huan-luyen-va-cho-nghiep-vu-gioi-toan-quoc-a133513.html