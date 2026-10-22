Công an Cà Mau giành 2 giải Ba tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi toàn quốc

Trung uý Lê Văn Cưỡng, Cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cà Mau (bìa phải), đoạt 2 giải Ba tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi lần thứ V trong Công an nhân dân năm 2026.

Cả 2 giải Ba tại vòng chung khảo đều thuộc về Trung uý Lê Văn Cưỡng ở các nội dung sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết mùi hơi người và kỹ thuật vận động kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ.

Trước đó, tại vòng sơ khảo khu vực 3 tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Cưỡng giành 1 giải Nhất và 1 giải Nhì, trở thành cán bộ duy nhất của Công an tỉnh Cà Mau đủ điều kiện tham dự vòng chung khảo toàn quốc.

Thành tích này ghi nhận quá trình rèn luyện nghiêm túc, trình độ chuyên môn và kỹ năng huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ của Trung uý Lê Văn Cưỡng.

Cờ lưu niệm ghi nhận thành tích 2 giải Ba được trao tặng đoàn vận động viên Công an tỉnh Cà Mau.

Hội thi năm nay thu hút 230 cán bộ huấn luyện cùng 230 chó nghiệp vụ thuộc 78 đơn vị, địa phương trên cả nước. Các nội dung thi được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh tham gia thi trực tuyến, tập trung kiểm tra kiến thức về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Qua đó, Ban tổ chức lựa chọn 79 cán bộ và chó nghiệp vụ thuộc 40 đơn vị tham dự vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, đoàn Công an tỉnh Cà Mau đã nỗ lực tranh tài, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ huấn luyện với chó nghiệp vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau tăng cường tập luyện, trau dồi kỹ năng huấn luyện chó nghiệp vụ phục vụ công tác và chiến đấu.

Thông qua hội thi, cán bộ, chiến sĩ có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành nghiệp vụ. Đây cũng là cơ hội để đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng chó nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ./.