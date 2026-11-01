Công an Cà Mau đổi mới tuyên truyền, lan tỏa pháp luật

Đưa pháp luật đến gần người dân

Tại Trường THPT Thới Bình, hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh được tiếp cận kiến thức pháp luật thông qua phiên tòa giả định xét xử vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy”, do Công an xã Thới Bình phối hợp với Viện KSND Khu vực 2 Cà Mau thực hiện. Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa ma túy trong học đường.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy” do Công an xã Thới Bình phối hợp tuyên truyền pháp luật đến hơn 1.200 giáo viên, học sinh nhà trường.

Thông qua clip tình huống và việc tái hiện các trình tự xét xử từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, chương trình giúp học sinh tiếp cận trực quan các quy định pháp luật, nhận diện hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Báo cáo viên đồng thời phân tích tác hại của ma túy, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, từ chối những hành vi lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Ban Tổ chức tặng 10 phần quà cho các em học sinh có khó khăn trong buổi tuyên truyền.

Không chỉ cung cấp kiến thức, phiên tòa giả định còn tạo cơ hội để học sinh trao đổi, nâng cao khả năng nhận diện và xử lý tình huống, hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân. Dịp này, Ban Tổ chức trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các địa phương, Công an xã, phường chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập trung vào những vấn đề sát với lứa tuổi học sinh như phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và vi phạm trật tự, an toàn giao thông…

Công an xã Khánh Lâm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường; tác hại của thuốc lá và phòng ngừa ma túy tại trường THCS - THPT Khánh Lâm.

Mới đây, Công an xã Khánh Lâm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá và phòng ngừa ma túy cho hơn 500 học sinh, giáo viên Trường THCS - THPT Khánh Lâm; đồng thời trao 10 suất học bổng cho học sinh khó khăn.

Cán bộ Công an xã Thanh Tùng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh.

Tại Trường THCS Thanh Tùng, Công an xã Thanh Tùng tập trung phổ biến quy định về ANTT, ATGT; cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp cho hơn 400 học sinh, giáo viên nhà trường.

Các hoạt động không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức pháp luật mà còn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ thanh, thiếu niên, kịp thời phòng ngừa nguy cơ vi phạm từ sớm, từ xa.

Hậu kỳ clip tuyên truyền pháp luật của Công an xã Trí Phải phối hợp thực hiện.

Đa dạng hóa phương thức, mở rộng sức lan tỏa

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an Cà Mau tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả những mô hình truyền thông trên không gian mạng để phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Sôi nổi hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Các video clip được xây dựng theo hình thức sân khấu hóa, tái hiện tình huống thực tế liên quan đến phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Với cách thể hiện trực quan, nội dung ngắn gọn, thông điệp rõ ràng, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến đông đảo người dân, nhất là giới trẻ.

Công an tỉnh Cà Mau đạt thành tích cao tại các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật do các sở, ban ngành tỉnh tổ chức.

Thông qua những tình huống gần gũi, người xem không chỉ hiểu quy định mà còn được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, ứng xử phù hợp và chủ động phòng tránh vi phạm. Đây là hướng đổi mới phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay, giúp mở rộng phạm vi tuyên truyền, tăng tính tương tác và sức lan tỏa của thông điệp pháp luật.

Bên cạnh đó, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật được chú trọng nhằm khuyến khích tinh thần chủ động học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nổi bật là Hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá với ba phần thi: “Tìm hiểu kiến thức”, “Xử lý tình huống” và “Năng khiếu”. Qua đó, kiến thức pháp luật được truyền tải sinh động, gắn với kỹ năng xử lý tình huống và sáng tạo thông điệp tuyên truyền.

Công an Cà Mau tuyên truyền sân khấu hóa về phòng chống khai thác IUU tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về chuyển đổi số, an ninh mạng, cải cách hành chính… Những hoạt động này góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác, đồng thời lan tỏa tinh thần tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong toàn lực lượng.

Từ trường học đến không gian mạng, từ tuyên truyền trực tiếp đến các hình thức tương tác, Công an Cà Mau đang đổi mới cách thức phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phát huy vai trò của Công an và các cơ quan, đoàn thể trong nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển KTXH địa phương.