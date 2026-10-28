Công an Cà Mau đoạt 10 giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND

Diễn ra từ ngày 22-27/10, với chủ đề “Hội tụ và lan toả”, Liên hoan thu hút 57 đơn vị tham gia, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng công an; dự thi 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh, 29 tác phẩm điện ảnh và 45 thí sinh dự thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Các tác phẩm phản ánh hoạt động của lực lượng CAND, những vấn đề xã hội quan tâm và sự gắn bó giữa công an với Nhân dân.

Liên hoan là dịp những người làm báo chí, phát thanh, truyền hình và công tác tuyên truyền trong, ngoài lực lượng CAND giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng truyền thông hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau (thứ 12 từ phải sang) nhận giải Bạc tại Liên hoan.

Tham gia Liên hoan, Đoàn Công an tỉnh Cà Mau dự thi 11 tác phẩm truyền hình và 8 tác phẩm phát thanh, cùng phần thi người dẫn chương trình. Nội dung tập trung phản ánh thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 35 giải Vàng, 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, phần thi xuất sắc.

Công an tỉnh Cà Mau đoạt 10 giải thưởng, gồm 2 giải Bạc, 2 giải Đồng và 6 Bằng khen, ghi nhận nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Đại uý Nguyễn Thanh Bảo (đơn vị Công an tỉnh Cà Mau) tham gia phần thi phát thanh viên, người dẫn chương trình tại Liên hoan.

Trong đó, 2 giải Bạc được trao cho tác phẩm phát thanh “Gọi tên các anh - Nửa thế kỷ từ ký ức đến hành trình tìm về” của Đại uý Trịnh Hữu Đệ (cán bộ Phòng Công tác chính trị) và video trên nền tảng số “Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội” của Công an xã Thới Bình.

Giải Đồng được trao cho tác phẩm “Sự thật đằng sau màn khói trắng”, thể loại Câu chuyện cảnh giác truyền thanh, do Đại uý Lê Trọng Nguyễn (cán bộ Phòng Công tác chính trị) thực hiện. Giải Đồng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình, thuộc về Đại uý Nguyễn Thanh Bảo, cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Ngoài ra, 6 Bằng khen được trao cho các tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, podcast, video trên nền tảng số và các chương trình chuyên biệt./.