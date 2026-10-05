Công an Cà Mau đạt 4 giải tại 2 cuộc thi cấp Bộ Công an

Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân” được Bộ Công an phát động từ tháng 1/2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Toàn lực lượng có hơn 5.000 lượt bài viết gửi dự thi, trong đó khoảng 800 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo cấp Bộ. Ban tổ chức chọn 115 tác phẩm xuất sắc trao giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nội dung các tác phẩm làm rõ chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân; qua đó bồi đắp niềm tự hào về truyền thống, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thượng uý Hồng An Xuyên, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang), nhận giải A Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”.

Tại cuộc thi này, Công an tỉnh Cà Mau có 3 tác phẩm, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó, nhóm tác giả “Vững bước tiên phong”, do Thượng uý Hồng An Xuyên, cán bộ Phòng Tham mưu, làm nhóm trưởng, đoạt giải A; Thiếu tá Trương Tấn Tài, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, đoạt giải C; Đại uý Huỳnh Quang Nhựt, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, đoạt giải Khuyến khích.

Thiếu tá Trương Tấn Tài (giữa) và Đại uý Huỳnh Quang Nhựt (bìa phải), cùng Thượng uý Hồng An Xuyên nhận chứng nhận đoạt giải.

Cùng ngày, Bộ Công an tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc trong CAND năm 2026. Cuộc thi được phát động từ tháng 4/2026, nhằm lan toả văn hoá đọc, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ hình thành thói quen đọc sách, tự học, tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

Tại cuộc thi này, Thượng uý Hồng An Xuyên, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cà Mau, tiếp tục đoạt giải C.

Thượng uý Hồng An Xuyên (bên trái) đạt 2 giải tại 2 cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

Kết quả từ 2 cuộc thi cấp Bộ Công an góp phần khẳng định tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống và lan toả văn hoá đọc trong lực lượng Công an tỉnh; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tự học, tự rèn, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới./.