Công an Cà Mau chung sức xây dựng nhà tình nghĩa

Những ngày qua, tuổi trẻ Công an cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở chung tay tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà tình nghĩa đã lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Công an Cà Mau trao kinh phí xây mới, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội.

Ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới 9 căn nhà, sửa chữa 7 căn nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND, thương binh CAND và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Ban Thanh niên Công an tỉnh thành lập 5 Tổ tình nguyện với 80 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các gia đình. Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các căn nhà, sớm mang đến những mái ấm kiên cố, thấm đượm nghĩa tình đồng đội.

Tuổi trẻ Công an xã Hưng Mỹ hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ của ông Trần Văn Đeo (ngụ ấp Giải Phóng) để xây dựng nhà mới.

Trong căn nhà đã xuống cấp của ông Trần Văn Đeo (ngụ ấp Giải Phóng, xã Hưng Mỹ), không khí lao động khẩn trương khi tuổi trẻ Công an xã cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tháo dỡ công trình cũ, thu dọn vật liệu, vệ sinh mặt bằng. Ông Đeo là người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND, thuộc diện gia đình khó khăn về nhà ở. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa mới là niềm vui lớn đối với gia đình sau nhiều năm mong mỏi.

Từng vật dụng được CBCS Công an xã di chuyển đến nơi an toàn để chuẩn bị xây dựng căn nhà tình nghĩa mới cho hộ ông Trần Văn Đeo.

Ông Trần Văn Đeo chia sẻ: “Gia đình tôi rất mừng khi được Công an tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Nhà cũ đã xuống cấp, điều kiện gia đình khó khăn nên việc xây dựng nhà mới là niềm mong mỏi từ lâu”.

Cán bộ, chiến sĩ tháo dỡ nhà cũ của bà Lưu Ngọc Thủy (ngụ khóm 1, phường Giá Rai) để xây nhà mới.

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong căn nhà của bà Lưu Ngọc Thủy, con ruột liệt sĩ CAND Lưu Quốc Trọng (ngụ Khóm 1, phường Giá Rai). Những ngày này, tuổi trẻ Công an phường cùng đoàn viên, thanh niên các đơn vị và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tất bật hỗ trợ gia đình tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật dụng, thu dọn mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Mỗi người một việc, không ngại nắng nóng, vất vả, tất cả đều chung mong muốn góp sức để gia đình sớm có nơi ở ổn định, khang trang hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng bảo vệ ANTT tháo dỡ nhà cũ cho bà Lưu Ngọc Thủy.

Đại úy Danh Chách (cán bộ Công an phường Giá Rai) cho biết: “Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức để các gia đình sớm có được mái nhà khang trang, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ triển khai hoạt động hỗ trợ 16 căn nhà tình nghĩa từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội, tuổi trẻ Công an Cà Mau còn tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2028.

Câu chuyện về những mái nhà nghĩa tình tiếp tục được nối dài từ sự chung sức của CBCS Công an cơ sở. Căn nhà của ông Nguyễn Văn Quang (ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long), thuộc gia đình chính sách, trước đây đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần được sửa chữa để bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Tuổi trẻ Công an Cà Mau góp sức xây dựng những mái ấm.

Ngay trong ngày thứ 7, CBCS Công an xã cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đến hỗ trợ tháo dỡ các hạng mục cũ, di chuyển vật dụng, thu dọn mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để việc sửa chữa được triển khai nhanh chóng, an toàn. Những phần việc tuy không lớn nhưng góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an đối với người có công.

Thượng tá Quách Văn Giang, Trưởng Công an xã Phước Long cho biết: “Chăm lo gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý của mỗi CBCS. Công an xã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nắm hoàn cảnh từng hộ, đồng thời vận động CBCS và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đóng góp ngày công, hỗ trợ những phần việc thiết thực, giúp các gia đình giảm bớt chi phí, sớm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà ở”.

Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Công an Cà Mau tiếp nối, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.