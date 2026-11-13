Công an Cà Mau bắt khẩn cấp 4 người trộm tài sản trị giá 5 tỷ đồng

Chiều 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp và ra lệnh khám xét với 4 bị can liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 4/11, tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính 5 tỷ đồng.

Các bị can gồm Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang), Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM); Nguyễn Văn Phước (SN 2001, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành. Bị hại trình báo số tài sản bị mất có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gồm vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn nên phải khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng, thu hồi tài sản.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Cà Mau đã tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát các thông tin và dấu vết liên quan nên sớm xác định nhóm đối tượng nghi vấn.

Sau khi Lý Văn Phong cùng 3 đồng phạm bị bắt khẩn cấp, cảnh sát đã khám xét nơi ở của các bị can, thu giữ nhiều lượng vàng cùng các tang vật có liên quan như dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy, điện thoại di động... Tại Cơ quan điều tra, 4 bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Lý Văn Linh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là đối với những gia đình có tài sản giá trị lớn như vàng, tiền mặt, ngoại tệ. Người dân cần gia cố cửa, cổng, trang bị hệ thống khóa an toàn, camera giám sát tại các vị trí trọng yếu; không chủ quan khi vắng nhà hoặc vào ban đêm; hạn chế chia sẻ thông tin về tài sản, lịch trình sinh hoạt trên mạng xã hội.

“Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra mất trộm, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, bảo vệ hiện trường và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra”, Công an Cà Mau khuyến cáo.