Công an Cà Mau bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm tài sản 5 tỉ đồng

Chiều 13.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét 4 đối tượng liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 4.11, tại phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau), với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước khoảng 5 tỉ đồng.

Đối tượng Lý Văn Phong, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cà Mau

Các đối tượng gồm: Lý Văn Phong (42 tuổi, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (19 tuổi, phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM); Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ngày 4.11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành. Theo trình báo của người bị hại, số tài sản bị mất có tổng trị giá khoảng 5 tỉ đồng, gồm nhiều lượng vàng, tiền và ngoại tệ.

Cán bộ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Công an Cà Mau

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, đòi hỏi cơ quan chức năng phải khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng, thu hồi tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát các thông tin, dấu vết liên quan. Qua đó, nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn, làm rõ những người có liên quan đến vụ việc.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng, cùng các tang vật có liên quan như: dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe mô tô, điện thoại di động... Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Lý Văn Linh, ngụ phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cà Mau

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các tình tiết có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.