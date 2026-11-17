Giúp dân tới nơi ở mới

Những ngày giữa tháng 11/2026, tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), không khí lao động diễn ra khẩn trương. Trên những ngôi nhà mới đã được quy hoạch, xây dựng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an và Quân đội cùng người dân tất bật tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đồ dùng. Mỗi người một việc, các lực lượng phối hợp với nhau để sớm hoàn thiện những ngôi nhà mới, giúp người dân chuyển đến nơi ở an toàn.

Từ ngày 11/11, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường 50 CBCS xuống địa bàn hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng nhà ở tại khu tái định cư. Việc tăng cường lực lượng được thực hiện theo đề xuất của Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao nhằm bổ sung nhân lực, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt di chuyển đến nơi ở mới.

Công việc chủ yếu là tháo dỡ nhà ở tại nơi cũ, vận chuyển vật liệu, đồ dùng đến khu tái định cư. Đây là những phần việc đòi hỏi nhiều nhân công, nhất là đối với các căn nhà có kết cấu phức tạp, cần tháo dỡ cẩn thận để tận dụng vật liệu khi dựng lại. Dù thời tiết bất lợi, thường xuyên có mưa, CBCS vẫn nỗ lực bám địa bàn, tích cực giúp người dân.

Giúp người dân xã Ia Hiao di dời nhà đến khu tái định cư

Cùng với lực lượng Công an, Quân khu 5 cũng tăng cường 100 CBCS về xã Ia Hiao hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. Ngày 13/11, 100 CBCS thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) do Đại tá Võ Duy Điền (Phó Chính ủy Sư đoàn) làm Trưởng đoàn đã có mặt tại địa phương. Sáng hôm sau, lực lượng bắt tay vào giúp dân với các phần việc như vận chuyển vật liệu xây dựng, lắp đặt mái tôn và hỗ trợ dựng lại nhà ở.

Theo kế hoạch, 100 CBCS Quân khu 5 sẽ hỗ trợ địa phương trong thời gian một tháng, tập trung tháo dỡ, vận chuyển nhà ở đối với những hộ chưa di dời; dựng lại nhà sàn và hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện nhà mới cho các hộ dân. Sự tham gia của lực lượng Quân đội cùng với Công an giúp địa phương có thêm nhân lực, giảm bớt gánh nặng cho các gia đình trong quá trình di chuyển.

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Đến nay đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở đến khu tái định cư. Các hộ còn lại đang tiếp tục được địa phương hỗ trợ. Xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc đưa 100 hộ dân ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, ngập lụt đến nơi ở mới.

Từ hỗ trợ di dời đến chăm lo đời sống

không chỉ trực tiếp tham gia tháo dỡ, vận chuyển và dựng nhà, Công an tỉnh Gia Lai còn triển khai những hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân giải quyết khó khăn trong sinh hoạt tại các khu tái định cư.

Trước đó, tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Tul, sau khi người dân chuyển đến nơi ở mới, hệ thống cấp nước sinh hoạt vẫn trong quá trình hoàn thiện. Để giải quyết nhu cầu nước sạch trước mắt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai điều động xe chuyên dụng đến hỗ trợ các hộ dân.

Vận chuyển lúa từ nhà cũ đến nhà mới cho dân

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai tổ chức vận chuyển nước sạch đến khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Tul. Mỗi chuyến xe chở 14m³ nước, xuất phát từ khu vực Ayun Pa, vượt quãng đường khoảng 6km.

Hoạt động hỗ trợ được duy trì trong thời gian hệ thống cấp nước chưa hoàn thiện, phục vụ 81 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu đã chuyển đến nơi ở mới. Đến nay, hệ thống cấp nước tại khu tái định cư đã hoàn thiện, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân. Nhiệm vụ hỗ trợ của CBCS cũng đã hoàn thành.

Ông Ksor Khuyên, người dân bôn Jứ cho biết, gia đình ông chuyển đến khu tái định cư khoảng 10 ngày. Những ngày đầu, gia đình gặp khó khăn do chưa có nguồn nước sinh hoạt ổn định. Từ khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa xe bồn chở nước đến tận nơi, gia đình ông có nước sử dụng hằng ngày.

Khu tái định cư xã Ia Tul có quy mô gần 22 héc-ta, được quy hoạch bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Việc vận chuyển nước sạch trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống cấp nước là một trong những hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp người dân sớm thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới.

Thực tế tại 2 xã Ia Hiao và Ia Tul nằm trong nỗ lực chung của tỉnh Gia Lai nhằm đưa người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Sau bão số 13 năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, đồng thời xây dựng phương án bố trí, ổn định dân cư giai đoạn 2025-2026.

Hỗ trợ dỡ nhà cho người dân vùng thiên tai

Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh triển khai 16 khu bố trí dân cư, gồm 13 khu tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép, đưa gần 2.000 hộ dân đến nơi ở mới, với tổng kinh phí hơn 2.100 tỷ đồng. Các hộ thuộc diện di dời đều sinh sống tại những khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt hoặc nhiều lần bị thiên tai tàn phá.

Đến nay, hạ tầng tại các khu tái định cư cơ bản đã được đầu tư xây dựng. Các địa phương đang tập trung tổ chức di dời người dân, vận chuyển nhà cửa, tài sản và bố trí nơi ở mới. Tuy nhiên, việc di chuyển một số lượng lớn hộ dân cùng tài sản, nhà cửa trong thời gian ngắn đặt ra nhiều khó khăn về nhân lực và tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của lực lượng Công an và Quân đội có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ hỗ trợ những công việc nặng nhọc như tháo dỡ, vận chuyển, dựng lại nhà mà còn góp sức giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân tại nơi ở mới. Qua đó, giúp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ di dời, giảm bớt khó khăn cho các gia đình.