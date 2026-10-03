Công an bất ngờ test ma túy 53 tài xế, nhân viên tại bến xe Quy Nhơn

Ngày 3/10, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm tra nhanh ma túy đối với tài xế và nhân viên phục vụ của các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn.

Công an bất ngờ test ma túy tài xế, nhân viên tại bến xe Quy Nhơn.

Trung tá Võ Đặng Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cho biết hoạt động kiểm tra tại bến xe là một phần trong kế hoạch kiểm soát được đơn vị triển khai thường xuyên.

Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh ma túy đối với tài xế xe khách chạy tuyến cố định đường dài.

Theo Trung tá Dũng, các tuyến đường càng dài thì thời gian điều khiển phương tiện càng lâu, do đó nguy cơ mất an toàn giao thông cũng tiềm ẩn nhiều hơn.

Đáng chú ý, thời gian kiểm tra sẽ được thay đổi giữa các doanh nghiệp, kết hợp kiểm tra ngẫu nhiên nhằm tránh tình trạng tài xế hoặc doanh nghiệp biết trước để đối phó.

"Chúng tôi sẽ thay đổi khung giờ kiểm tra giữa các nhà xe, doanh nghiệp và thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên thay vì theo lịch cố định", Trung tá Võ Đăng Dũng cho biết.

Ông Trần Sơn Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng đánh giá việc cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với tài xế, phụ xe trước khi xuất bến là cần thiết.

Cùng với kiểm tra tại bến xe, Đội CSGT đường bộ số 4 sẽ phối hợp đơn vị quản lý bến để nắm danh sách phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đang hoạt động.

Danh sách này được sử dụng để đối chiếu những doanh nghiệp, phương tiện đã được kiểm tra và những đơn vị chưa được kiểm tra.

Đối với những đơn vị chưa được test ma túy, thông tin sẽ được chuyển cho các tổ tuần tra, kiểm soát trên đường.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT sẽ không kiểm tra các nhà xe theo một lịch cố định.

Khi phát hiện phương tiện thuộc danh sách này đang lưu thông, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Theo Trung tá Dũng, cách làm này nhằm bảo đảm việc kiểm soát không chỉ dừng tại cổng bến mà được thực hiện xuyên suốt theo hành trình của chuyến xe.

"Trong thời gian tới, Đội tiếp tục kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tài xế", Trung tá Dũng thông tin.

Theo ông Tùng, doanh nghiệp đã chủ động thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế, nhân viên phục vụ trước mỗi chuyến xe từ lâu.

Công ty cũng đầu tư trang thiết bị và bố trí nhân sự để thực hiện việc kiểm tra trước khi xe xuất bến.

Thời gian kiểm tra sẽ được thay đổi giữa các doanh nghiệp, kết hợp kiểm tra ngẫu nhiên nhằm tránh tình trạng tài xế hoặc doanh nghiệp biết trước để đối phó.

"Doanh nghiệp xác định mỗi chuyến xe rời bến không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của từng khách hàng", ông Tùng chia sẻ.

Giám đốc doanh nghiệp cho rằng an toàn hành khách phải được đặt lên trên thời gian đến bến hay mục tiêu doanh thu.

"Mỗi chuyến xe an toàn luôn quan trọng hơn việc xe đến đúng giờ hay chỉ tiêu doanh thu", ông Tùng nhấn mạnh.

Theo lực lượng CSGT, kết quả 53 trường hợp được kiểm tra tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn trong ngày 3/10 đều âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, việc kiểm tra sẽ tiếp tục được thực hiện định kỳ và đột xuất tại các bến xe cũng như trên các tuyến đường, tập trung vào tài xế xe khách đường dài, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng ma túy, rượu bia hoặc chất kích thích.