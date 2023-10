Công an bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán thận ở TP.HCM

Ngày 10-10, một nguồn tin của PLO cho biết, Công an TP.HCM đã bắt giữ Bùi Tiến Lực, Trần Văn Phong và một người tên Hải để điều tra hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Ba người bị bắt là những thành viên trong đường dây mua bán thận mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong tuyến bài điều tra.

Đây là động thái quyết liệt của công an TP.HCM ngay sau khi Báo khởi đăng loạt bài điều tra "Thâm nhập đường dây mua bán thận ở TP.HCM".

"Cò" Hải đưa người mua bán thận gặp mặt. Ảnh: TỰ SANG

Theo điều tra của chúng tôi, Lực, Phong là hai người điều hành đường dây mua, bán thận, Hải là người giúp sức, trực tiếp đưa người có nhu cầu bán thận đi xét nghiệm, bố trí chỗ ăn, ở để chờ ngày cắt thận.

Trong những ngày thâm nhập vào đường dây này, chúng tôi phát nhóm này đang nuôi hàng chục người chờ ngày cắt thận...

Trước đó, tối ngày 8-10, ngay sau khi PLO đăng Trailer điều tra: Đường dây mua bán thận ở TP.HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh kiểm tra các căn hộ ở chung cư HQ Plaza - nơi nhiều người chờ bán thận đang ở - và mời nhiều người liên quan về trụ sở công an làm việc.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ này.

TRẦN NGỌC - TỰ SANG - MINH HẬU