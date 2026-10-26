Công an bao vây ngôi nhà có 2 người nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hà Long (tỉnh Thanh Hoá) xác nhận, lực lượng công an đang phong toả một ngôi nhà hai tầng nằm trên tuyến đường quốc lộ 217B (thôn Gia Miêu, xã Hà Long) để vây bắt hai người nghi liên quan tới ma túy.

Khu vực ngôi nhà đang được lực lượng chức năng phong toả, sự việc cũng thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi

Theo lãnh đạo xã Hà Long, trước đó, đầu giờ chiều 26/10, địa phương nhận được thông tin phối hợp cơ quan công an về việc truy bắt một người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long phối hợp với các đơn vị tổ chức vây bắt.

Theo thông tin, những người này đến từ Hải Phòng. Trong đó, lực lượng công an bắt được 1 phụ nữ, còn hai người đàn ông vẫn đang cố thủ.

Một kẻ đang ngồi trên nóc ngôi nhà tầng 2 và rất manh động

Sự việc gây chú ý của dư luận địa phương, hàng trăm người dân kéo tới xem lực lượng công an truy bắt hai người cố thủ. Đến 16h10 cùng ngày, cả hai vẫn cố thủ trên tầng 2 của ngôi nhà. Đáng chú ý, tại khu vực tầng hai, gần vị trí đặt két nước trên nóc nhà, hai người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi liên quan đến ma túy. Một trong hai người thỉnh thoảng cầm kiếm chém loạn xạ trên nóc nhà, khiến tình hình trở nên phức tạp.

Trên tay kẻ này còn cầm hung khí chém loạn xạ trên nóc nhà, khiến tình hình trở nên phức tạp

Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Lực lượng chức năng phải tổ chức phong tỏa khu vực, vừa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa kiểm soát hiện trường để bảo đảm an toàn.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị công an liên quan đang phối hợp tìm phương án tiếp cận, khống chế hai người đàn ông.