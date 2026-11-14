Công an bám địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó sạt lở, khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an xã Thanh Bồng hỗ trợ dọn vệ sinh trường mầm non sau sạt lở.

Theo người dân địa phương, các vết nứt trên sườn núi Gò Oát được phát hiện khoảng 4 năm trước, cách khu dân cư chừng 1,2km. Vào mùa mưa, nhiều mạch nước ngầm trên núi bất ngờ chảy ra. Sau những đợt mưa lớn gần đây, vết nứt có dấu hiệu mở rộng, một số vị trí sụt lún, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Sống dưới chân núi, gia đình ông Phạm Văn Ứt luôn bất an mỗi khi mưa lớn. Từ khi phát hiện vết nứt, gia đình ông thường chuẩn bị sẵn vật dụng thiết yếu để có thể sơ tán bất cứ lúc nào. Bà Phạm Thị Mun cũng cho biết, trong lần đi chăn bò gần núi mới đây, bà nhận thấy các vết nứt tiếp tục mở rộng. Vì vậy, khi chính quyền thông báo sơ tán, người dân đều đồng thuận di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Mong muốn lớn nhất của các hộ dân là khu tái định cư sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, không còn lo lắng mỗi mùa mưa bão.

Trước nguy cơ sạt lở, chiều 12-11, Công an xã Ba Vinh huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan sơ tán 61 hộ với 216 nhân khẩu tại thôn Ba Lang. Cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà vận động, hỗ trợ thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến Nhà văn hóa thôn tránh trú. Tại nơi sơ tán, lực lượng Công an tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và động viên các gia đình.

Đại úy Phạm Văn Nãy, Phó trưởng Công an xã Ba Vinh cho biết, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ được phân công bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng khẩn trương di dời người dân, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm. Công an xã tiếp tục duy trì lực lượng, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.

Ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, từ ngày 9 đến 12-11, mưa lớn liên tục khiến đất đá tại núi Gò Oát ngấm nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Địa phương tiếp tục theo dõi thời tiết, kiểm tra hiện trạng và chỉ cho phép người dân trở về khi bảo đảm an toàn.Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đầu tư khoảng 40 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư khẩn cấp tại thôn Ba Lang, với diện tích khoảng 4,82ha, gồm 64 lô đất ở cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Công trình khởi công từ tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027, tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Cùng với ứng phó nguy cơ sạt lở tại khu dân cư, lực lượng Công an và các đơn vị cơ sở còn tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại xã Thanh Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn khiến đất đá từ khu vực sạt lở tràn vào điểm trường Mầm non tại Tổ 2, thôn Sông Trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường học tập. Ngày 13-11, Công an xã Thanh Bồng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng người dân, giáo viên và nhân viên nhà trường thu dọn đất đá, vệ sinh khuôn viên. Dù khối lượng đất đá lớn, các lực lượng vẫn nỗ lực san gạt, vận chuyển, từng bước khôi phục cảnh quan, bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ học tập và vui chơi.