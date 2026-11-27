Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là chị N.T.H., trú tại xã Hoàng An. Qua xác minh, chị H. tự rời chợ Cầu, xã Sơn Đông, để tìm xe đi làm ăn xa, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Chị N.T.H. trở về sau khoảng 3 ngày mất liên lạc. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 22/11/2026, chị N.T.H. (sinh năm 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng mợ.

Khoảng 10h, chị H. bán hết rau và ở lại chờ mợ bán xong để cùng về. Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10h cùng ngày, chị một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không báo cho gia đình.

Trên đường đi, chị bị lạc, đi bộ khoảng 15 km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Khoảng 16h cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, chị H. mua vé đi Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18h30.

Trên xe, chị tâm sự về dự định đi làm xa với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế và được khuyên quay về. Sau một hồi lưỡng lự, chị quyết định trở về.

Trong thời gian này, do không liên lạc được với chị H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông và gia đình xác minh, tìm kiếm chị.

Gần 23h ngày 23/11, chị H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội. Chị chờ tại bến đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, thanh toán 700.000 đồng tiền vé bằng hình thức chuyển khoản.

Sáng sớm 25/11, chị về đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, chị đến khu vực Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và nhờ gọi cho người thân đến đón.

Chị N.T.H trình bày tại cơ quan công an. (Nguồn video: Facebook Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo lời trình bày của chị H., do sợ bị gia đình trách móc vì tự ý bỏ đi xa khiến người thân lo lắng, tìm kiếm, chị đã nghĩ ra câu chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu và khi tỉnh dậy thì tìm cách chạy thoát.

Một số người đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Từ câu chuyện này, thông tin chị H. bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân không chia sẻ đoạn video kèm thông tin sai sự thật và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.