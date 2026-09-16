Công an Bắc Ninh xác minh nhanh, trả lại 290 triệu đồng chuyển nhầm cho người dân

Anh Đào Văn Ngọc (bên phải, ngoài cùng) chuyển khoản trả cho người chuyển nhầm trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường. (Ảnh: Công an phường Nếnh)

Trao đổi với Trung tá Chu Bá Thuận, Phó Trưởng Công an phường Nếnh được biết, ngày 11/9/2026, Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Xuân Lung (sinh năm 1997), thôn Khôn Thôn, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội về việc chuyển nhầm 290 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một công dân trên địa bàn.

Do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Lung đã chuyển nhầm số tiền 290 triệu đồng vào tài khoản của một người dân ở phường Nếnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nếnh đã cử cán bộ tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định anh Lung chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Đào Văn Ngọc (sinh năm 1995) ở tổ dân phố Sen Hồ.

Sau đó cán bộ Công an phường Nếnh đã hướng dẫn anh Ngọc chuyển trả toàn bộ số tiền 290 triệu đồng cho anh Nguyễn Xuân Lung. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Lung rất cảm kích với hành động trách nhiệm của Công an phường Nếnh cùng sự hỗ trợ tích cực của anh Đào Văn Ngọc. Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại tài sản thể hiện tinh thần gần dân, vì dân của lực lượng công an phường Nếnh.