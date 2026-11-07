Công an Bắc Ninh xác minh 18 trường hợp tung tin sáp nhập xã, phường

Ngày 7/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ 18 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Đến nay, 4 trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 47,5 triệu đồng.

Công an xã Đông Cứu làm việc với một trường hợp. Ảnh: CACC

Sau khi xác minh, làm rõ chủ các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Công an TP Bắc Ninh đã giao công an các xã, phường tiếp tục xử lý những trường hợp liên quan.

Trong số các trường hợp được xác minh, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người tại các xã, phường Mão Điền, Trạm Lộ, Tiên Du và Nếnh.

Đáng chú ý, độ tuổi của những người vi phạm khá đa dạng, người lớn tuổi nhất sinh năm 1967, người trẻ tuổi nhất sinh năm 2003.

Theo kết quả xác minh ban đầu, phần lớn các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích để phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản. Một số trường hợp khác chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông, không kiểm chứng tính xác thực của nguồn tin.

Ngoài 4 trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt, lực lượng công an đang tiếp tục làm việc với một trường hợp. 5 trường hợp khác đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, được hẹn làm việc trong ngày 8 và 9/11.

Đối với một trường hợp là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs), cơ quan công an đã tiến hành gọi hỏi, nhắc nhở, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm do nội dung đăng tải chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin phương án sắp xếp 99 xã, phường trên địa bàn TP Bắc Ninh thành 34 đơn vị hành chính, kèm theo tài liệu được giới thiệu là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại, TP Bắc Ninh chưa có chủ trương cụ thể về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.