Công an Bắc Ninh vào cuộc vụ tài xế ô tô xô xát tại hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, ngày 30/9, Công an phường Nếnh phát hiện nhiều trang fanpage chia sẻ một video ghi lại cảnh xô xát giữa hai nam thanh niên tại khu vực lối vào hầm chui số 6, Km120+200, thuộc tổ dân phố Yên Ninh.

Hình ảnh vụ xô xát trong video người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong video cho thấy một nam thanh niên mặc áo xanh dùng hai tay đấm liên tiếp vào một thanh niên khác trước khu vực lối vào cống chui. Video sau đó được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 25 phút ngày 29/9 khi hai bên tham gia giao thông tại hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tại thời điểm trên, anh Nguyễn Bình Dương (sinh năm 2000), trú tại thôn Chính Hạ (xã Bắc Lũng) điều khiển ô tô VinFast xanh SM di chuyển qua hầm chui thì xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen đi ngược chiều. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, đánh nhau. Sự việc được người đi đường quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 30/9, Công an phường Nếnh đã xác minh, triệu tập lái xe taxi là anh Nguyễn Bình Dương đến trụ sở để làm rõ việc.

Công an phường Nếnh cũng thông báo tìm người, phương tiện và người làm chứng liên quan đến sự việc trên. Đồng thời đề nghị cá nhân, đơn vị nào biết thông tin hoặc có hình ảnh, video liên quan vụ xô xát cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định. Hiện vụ việc đang được Công an phường Nếnh xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.