Hội thi diễn ra ngày 27/11 tại Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) tổ chức.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) trao chứng nhận giải Nhất toàn đoàn cho lãnh đạo, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Bắc Ninh.

Hội thi có sự tham gia của 12 đội tuyển đến từ Công an các địa phương: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các đội trải qua 3 phần thi: Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiến thức pháp luật về công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; xử lý tình huống truyền thông về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, đội tuyển Công an thành phố Bắc Ninh đã thể hiện tốt năng lực chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và khả năng xử lý tình huống.

Đội Công an thành phố Bắc Ninh tham gia phần thi tuyên truyền tại hội thi.

Đặc biệt, ở phần thi tuyên truyền, các thành viên vận dụng linh hoạt kỹ năng truyền đạt, cách thể hiện sinh động, gần gũi, góp phần chuyển tải những kiến thức, quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến người nghe một cách dễ hiểu, dễ nhớ.

Kết quả, đội tuyển Công an thành phố Bắc Ninh xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Cụ thể, đội đoạt giải Nhất ở cả hai phần thi tuyên truyền và kiến thức pháp luật; giành giải Nhì phần thi xử lý tình huống truyền thông về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Công an thành phố Bắc Ninh tham gia phần thi kiến thức pháp luật tại hội thi.

Đây là dịp để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, đưa kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đến gần hơn với người dân.

Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.