Công an ập vào khách sạn, phát hiện cô gái 18 tuổi đang gọi Zoom với kẻ lừa đảo

Gần đây, Công an TP.HCM ghi nhận một số vụ lừa đảo qua không gian mạng với nạn nhân chủ yếu là người trẻ.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để gây áp lực, thao túng tâm lý, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường như tự cách ly, thuê phòng khách sạn, giữ bí mật với gia đình hoặc chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Ngày 23/10/2026, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét một vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến em P.N., sinh năm 2008.

Sau gần một giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xác định được vị trí của nạn nhân tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền.

Thời điểm công an ập vào kiểm tra, P.N. đang ở một mình và trao đổi qua ứng dụng Zoom với đối tượng lừa đảo.

Công an làm việc với em P.N.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục xác minh, truy xét và làm rõ phương thức, thủ đoạn cũng như những người có liên quan.

Trước đó, ngày 21/10/2026, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của em T.L.T.K., sinh năm 2008, về việc bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,98 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ cùng ngày, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an và thông báo thông tin cá nhân của em có liên quan đến một đường dây rửa tiền.

Để “chứng minh mình vô tội”, nạn nhân được yêu cầu thực hiện các bước “xác minh tài sản” theo hướng dẫn.

Do lo sợ và tin vào những thông tin do các đối tượng đưa ra, nạn nhân đã đặt mua dụng cụ để cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và tài sản mang đi bán, sau đó thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định.

Theo Công an TP.HCM, dù diễn ra dưới những hình thức khác nhau, hai vụ việc đều cho thấy thủ đoạn chung là thao túng tâm lý và điều khiển hành vi của nạn nhân từ xa.

Các đối tượng không cần trực tiếp gặp mặt vẫn có thể khiến nạn nhân làm theo yêu cầu bằng cách liên tục đe dọa, tạo cảm giác đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng và yêu cầu giữ bí mật.

Trong vụ việc tại Dĩ An, các đối tượng giả danh công an, lợi dụng tâm lý lo sợ liên quan pháp luật để ép nạn nhân chuyển tài sản.

Còn tại Bảy Hiền, nạn nhân được phát hiện ở một mình trong khách sạn và duy trì liên lạc với đối tượng lừa đảo qua ứng dụng Zoom.

Đây là những dấu hiệu điển hình của thủ đoạn thường được gọi là “bắt cóc online”.

Theo cơ quan công an, đây không phải thủ đoạn mới và đã nhiều lần được cảnh báo.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, vẫn có thể bị các đối tượng lợi dụng do thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, tâm lý lo sợ và khả năng nhận diện lừa đảo còn hạn chế.

Điều này cho thấy việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng cũng như sự quan tâm, đồng hành của gia đình với người trẻ là rất cần thiết.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền hoặc yêu cầu chứng minh tài sản.

Cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, không điều tra hoặc lấy lời khai qua ứng dụng gọi video, không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn hay cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa, yêu cầu giữ bí mật, di chuyển đến địa điểm riêng, bật camera liên tục hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “bảo lãnh”, “chứng minh tài sản”, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và đến cơ quan công an gần nhất để kiểm tra thông tin.

Đối với các gia đình có con em trong độ tuổi học sinh, sinh viên, phụ huynh cần thường xuyên hướng dẫn kỹ năng nhận diện lừa đảo.

Nếu phát hiện con em có biểu hiện lo lắng bất thường, đột ngột mất liên lạc, rời khỏi nơi cư trú không rõ lý do hoặc thực hiện các giao dịch tài chính bất thường, gia đình cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.