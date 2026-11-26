Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh An Giang- Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Dư Phạm Hữu Khuyến phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Nghiêm Túc

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh An Giang- Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Dư Phạm Hữu Khuyến, nhấn mạnh: “Hội thi lần này không chỉ là sân chơi cho các em học sinh mà còn là dịp để các em tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán, vận chuyển, lôi kéo người sử dụng ma túy hiện nay và các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Từ đó, các em học sinh có thể tự bảo vệ bản thân, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng học đường và nơi sinh sống”.

Các đại biểu tham dự Hội thi. Ảnh: Nghiêm Túc

Các học sinh các trường đến xem và cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Nghiêm Túc

Tham gia Hội thi có 5 Trường THPT (Cụm số 1), gồm: Trường THPT Chưởng Binh Lễ; Trường THPT Long Xuyên; Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu; Trường THPT Nguyễn Hiền và Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Nghiêm Túc

Sau phần khai mạc, các đội sẽ tham gia tranh tài qua 3 phần thi gồm: Tự giới thiệu, Kiến thức và Tài năng.

Ở phần thi Tự giới thiệu, các đội mang đến những tiết mục giới thiệu về nhà trường, đội thi và thông điệp tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Sau phần thi giới thiệu, các đội bước vào phần thi kiến thức. Ảnh: Nghiêm Túc

Các đội thi lần lượt thể hiện phần thi tài năng. Ảnh: Nghiêm Túc

Đối với phần thi Kiến thức, các đội tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức lựa chọn từ ngân hàng câu hỏi, tập trung vào những kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Các đội thi thể hiện phần thi tài năng qua tiểu phẩm ngắn. Ảnh: Nghiêm Túc

Tại phần thi tài năng, các đội thi thể hiện nội dung qua kịch ngắn, tiểu phẩm... Ảnh: Nghiêm Túc

Đặc biệt, phần thi Tài năng mang đến không khí sôi nổi, hấp dẫn với nhiều hình thức thể hiện phong phú như kể chuyện, kịch ngắn, tiểu phẩm, hát, múa...

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, các đội thi đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền thiết thực, phản ánh tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời truyền tải thông điệp về lối sống lành mạnh, nói không với ma túy và chủ động đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi giành giải Nhất, Nhì, Ba và giải khuyến khích. Ảnh: Nghiêm Túc

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu; giải Nhì cho Đội Trường THPT Long Xuyên; giải Ba cho Đội Trường THPT Nguyễn Công Trứ; Đội Trường THPT Chưởng Binh Lễ và Trường THPT Nguyễn Hiền đạt giải Khuyến khích.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội thi. Ảnh: Nghiêm Túc

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn trao các giải xuất sắc cho 4 Chuyên đề gồm: “Bạn là ai”cho Đội Trường THPT Long Xuyên; “Vì một xã hội tốt đẹp” cho Đội Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu; “Đội thi cổ vũ nhiệt tình nhất” cho Đội Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu và “Tác phẩm dự thi Online được yêu thích nhất” cho Đội Trường THPT Nguyễn Công Trứ.