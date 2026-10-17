Công an An Giang thu nhận mẫu ADN cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ trong đợt 2 năm 2026

Ngày 17.10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính ở các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Công an tỉnh An Giang tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 tại phường Tịnh Biên ngày 17.10

Tại buổi thu nhận mẫu ADN, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành thu nhận mẫu ADN cho gần 100 trường hợp là thân nhân liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn các gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết...

Đồng thời, tổ chức thu nhận mẫu ADN theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân.

Đội ngũ y tế lấy mẫu máu tại bàn thu mẫu ADN

Bên cạnh đó, cán bộ thực hiện cũng tận tình hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thu nhận mẫu ADN, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Ngoài việc thu nhận mẫu tại trụ sở theo kế hoạch, các chiến sĩ Công an tỉnh và đơn vị liên quan còn tổ chức đến tận nhà đối với 7 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đã già yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển để thu nhận mẫu ADN.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, kế hoạch thu nhận mẫu AND đợt 2 năm 2026 lần này diễn ra từ ngày 15 đến 17.10.2026. Qua đó, lực lượng chức năng đã tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ tại buổi thu nhận mẫu ADN

Thông qua hoạt động này, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa. Thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.