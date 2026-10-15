Công an An Giang hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam. Ảnh: Nghiêm Túc

Với chủ đề “Thanh niên An Giang tiên phong – Công dân số trách nhiệm – Vì một xã hội số an toàn, văn minh, hiện đại”, chương trình góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng công dân số tại địa phương, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phổ cập kỹ năng số và nâng cao ý thức sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 6 của Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh đã và đang phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, nhất là trong phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần hình thành những nền tảng quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nghiêm Túc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm nhấn mạnh: “Chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, từ học tập, lao động, sản xuất đến giao tiếp và tiếp cận các dịch vụ công. Vì vậy, xây dựng công dân số không chỉ dừng ở việc phổ cập công nghệ mà còn đòi hỏi mỗi người có kỹ năng sử dụng, ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng”.

Để xã hội số phát triển hiệu quả, người dân cần chủ động tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. Trong quá trình đó, tuổi trẻ Công an tỉnh, đoàn viên, thanh niên phải phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong học tập, ứng dụng công nghệ và hướng dẫn cộng đồng nâng cao năng lực số.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày của các doanh nghiệp công nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Nghiêm Túc

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm đề nghị các cơ sở Đoàn trong và ngoài lực lượng Công an chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn người dân sử dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số an toàn. Cùng với đó, cần phát huy hiệu quả nền tảng công nghệ trong tuyên truyền pháp luật, tổ chức hoạt động tình nguyện, kết nối nguồn lực xã hội và phục vụ cộng đồng.

Việc xây dựng văn hóa số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi người dân, đoàn viên, thanh niên cần có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin; chủ động kiểm chứng nguồn tin, không lan truyền nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác, đồng thời góp phần lan tỏa những hành động đẹp, thông tin tích cực trên không gian mạng.

Tại chương trình, người dân được giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm và giải pháp số phục vụ học tập, công việc và đời sống. Ảnh: Nghiêm Túc

Tại chương trình, người dân được giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm và giải pháp số phục vụ học tập, công việc, đời sống. Hoạt động hướng đến giúp người dân chuyển từ nhận thức về chuyển đổi số sang chủ động sử dụng công nghệ, từng bước làm chủ các tiện ích số trong sinh hoạt, lao động, sản xuất và kinh doanh.