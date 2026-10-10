Công an An Giang hướng dẫn sinh viên tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID

Trung tá Trương Văn Quốc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh phổ biến các tiện ích thiết thực trong chuyển đổi số. Ảnh: Nghiêm Túc

Ngày 10/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang và Trường Đại học An Giang tổ chức chương trình cao điểm thực hiện “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”.

Tại chương trình, lực lượng Công an đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những tiện ích thiết thực của ứng dụng VNeID trong đời sống, hướng dẫn sinh viên thực hiện các thao tác đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; đồng thời hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ cơ bản lên ứng dụng VNeID, hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và khai thác các tiện ích phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính.

Đại biểu, sinh viên tham dự chương trình. Ảnh: Nghiêm Túc

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên về vai trò, ý nghĩa của việc rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ, thống nhất; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển công dân số và xã hội số.

Chương trình không chỉ giúp sinh viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích số mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

Cán bộ Công an hướng dẫn các sinh viên tích hợp các loại giấy tờ cơ bản lên ứng dụng VNeID. Ảnh: Nghiêm Túc

Chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, đẩy mạnh cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, triển khai Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp các loại giấy tờ thiết yếu trên ứng dụng VNeID.

Lực lượng Công an tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn các sinh viên tích hợp các loại giấy tờ cơ bản lên ứng dụng VNeID. Ảnh: Nghiêm Túc

Chương trình thu hút gần 500 sinh viên Trường Đại học An Giang tham dự.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành công dân số, xã hội số, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ.