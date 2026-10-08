Công an An Giang đưa bộ phận tiếp nhận thủ tục tập trung vào hoạt động

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định phân công cán bộ, chiến sĩ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an tỉnh.

Sáng 8/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an tỉnh. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở, ngành tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc đưa bộ phận vào hoạt động không chỉ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ nhân dân.

Các đại biểu tham quan bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tập trung Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; thường xuyên tự đánh giá công việc thông qua phản hồi của người dân; không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm hoặc để người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định pháp luật và quy trình công tác để hướng dẫn người dân rõ ràng, dễ hiểu; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải bảo đảm đúng quy định, đúng thời gian, công khai, minh bạch và thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.