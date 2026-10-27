Công an An Giang cảnh báo khẩn đến người dùng Tiktok

Ngày 27/10, Công an tỉnh An Giang phát đi cảnh báo về tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, lan truyền các nội dung mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người dân và tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Theo Công an tỉnh An Giang, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, tình trạng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền mê tín dị đoan có chiều hướng gia tăng, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều tài khoản đăng tải bài viết, hình ảnh, video có nội dung như “xem bói”, “soi căn”, “coi âm”, “gỡ bùa”, “gọi hồn”, “trừ tà” nhằm thu hút sự chú ý, đánh vào tâm lý tò mò, nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân.

Một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung mê tín dị đoan - Ảnh: Công an An Giang

Đáng chú ý, một số đối tượng còn sử dụng các cụm từ như “An Giang xứ sở thần tiên”, “bảy núi An Giang” để gắn vào những bài viết, video mang nội dung mê tín dị đoan. Những thông tin này có thể làm sai lệch nhận thức, gây hoang mang trong cộng đồng, tác động tiêu cực đến lối sống và suy nghĩ của giới trẻ, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản TikTok mang tên “C.X.O.N.C” và “N.N.C” thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy mê tín dị đoan nhằm thu hút người xem và trục lợi.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chủ hai tài khoản trên là anh Đ.M.C. (sinh năm 1988) và anh N.T.N. (sinh năm 1996), cùng trú tại ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Phòng An ninh nội địa đã mời hai người đến làm việc, giáo dục và nhắc nhở. Tại cơ quan Công an, cả hai nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải, chia sẻ trên TikTok và cam kết không tái phạm.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, phản khoa học, cổ súy hủ tục lạc hậu dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc nội dung có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, lan truyền thông tin sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Việc chủ động phối hợp của người dân góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền mê tín dị đoan, cổ súy hủ tục lạc hậu theo quy định pháp luật.