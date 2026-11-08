Công an An Giang bắt 5 người Trung Quốc bị truy nã

Các đối tượng gồm: Li Zhongguo (SN 1980), Wang Zheliang (SN 1979), Zhang Yongkang (SN 1995), Huang Hu (SN 1982) và Xie Shufang (SN 1988).

Công an tỉnh An Giang bàn giao 5 đối tượng truy nã người Trung Quốc. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh An Giang, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Li Zhongguo, Wang Zheliang và Zhang Yongkang nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến đặc khu Phú Quốc và xã Bình Hòa.

Qua xác minh, công an xác định thông tin của 3 người này trùng khớp với các đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện, bắt giữ Huang Hu và Xie Shufang khi hai người vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Phú Quốc.

Sau khi trao đổi, xác minh thông tin với cơ quan chức năng Trung Quốc, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, bàn giao cả 5 người cho phía Trung Quốc xử lý theo quy định.