Công an 7 tỉnh phía Bắc ký Quy chế phối hợp công tác kỹ thuật hình sự

Đại diện Công an 7 tỉnh, thành phố thông qua nội dung Quy chế và ký kết phối hợp.

Theo Quy chế phối hợp, đối với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các vụ án, nhất là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hiện trường phức tạp, giáp ranh; vụ án xảy ra liên tuyến, liên tỉnh; sự cố thiên tai hoặc khi địa phương sở tại thiếu chuyên gia chuyên sâu như: Giám định pháp y, kỹ thuật, cháy nổ, kỹ thuật số, âm thanh… Công an các địa phương chủ động, kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác giám định kỹ thuật hình sự và pháp y Công an nhân dân, các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất phương án bảo quản, vận chuyển và giám định mẫu vật; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giám định dữ liệu điện tử phục vụ điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực; giám định tài liệu, giám định âm thanh, hình ảnh giữa các đơn vị thành viên; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm phát hiện được qua công tác giám định để các đơn vị chủ động phòng ngừa, nhận diện, đấu tranh.

Công an 7 tỉnh, thành phố chủ động phối hợp trong các lĩnh vực như: Công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật hình sự; tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật.

Phối hợp thực hiện trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật, nhất là ở khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa…

Định kỳ hằng năm, các đơn vị tổ chức tổng kết công tác phối hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, phương pháp giám định mới.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, phát biểu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, mong muốn Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trở thành công cụ nghiệp vụ sắc bén, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc.