Công an 3 thành phố chia sẻ cách làm chuyển đổi số từ thực tiễn

Từ camera AI đến Hanoi Smart Police

Tọa đàm là một trong những hoạt động thuộc Chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: TH

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả công tác Công an. Đối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, những đô thị lớn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự , yêu cầu này càng trở nên cấp thiết.

Thay vì chỉ trao đổi về chủ trương, tọa đàm tập trung vào những sản phẩm và cách làm đã được triển khai trong thực tế. Ba trụ cột được đặt ra gồm lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng; chuyển đổi số toàn diện làm phương thức hành động; khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích của Đề án 06 làm khâu đột phá.

Chia sẻ kinh nghiệm của Hà Nội, Công an thành phố cho biết, từ năm 2025 đến nay đã ban hành, triển khai và tổ chức quán triệt 142 văn bản liên quan đến chuyển đổi số; thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Đại diện 3 đơn vị trong cụm thi đua tham luận tại tọa đàm. Ảnh: TH

Đáng chú ý, đến tháng 7-2026, gần 5.000 camera AI đã được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Thành phố đồng thời triển khai dự án hơn 21.000 camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn.

Một hướng đi khác được Công an Hà Nội chia sẻ là thí nghiệm giải pháp công nghệ Hanoi Smart Police từ ngày 2-9-2026, hướng tới hình thành hai nhóm tiện ích: Phục vụ người dân và phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Việc kết hợp UAV, camera và AI trong giám sát giao thông, trật tự đô thị cũng bước đầu cho kết quả. Qua triển khai, lực lượng chức năng đã trực tiếp xử lý 131 trường hợp vi phạm; chuyển 1.873 trường hợp để phân loại, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ xử lý; hỗ trợ xử lý 2 vụ tai nạn giao thông và 38 trường hợp ùn tắc, sự cố.

Mỗi địa phương một cách làm

Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công an thành phố chia sẻ cách tiếp cận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số. Thành phố đã làm sạch, làm giàu hơn 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác minh hơn 4,9 triệu hồ sơ dân cư; cấp hơn 7,17 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, trong đó hơn 6,84 triệu tài khoản đã được kích hoạt.

Mô hình “Trạm Công dân số” cũng được giới thiệu như một sáng kiến gắn cải cách hành chính với ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Trong khi đó, Công an thành phố Hải Phòng tập trung khai thác giá trị dữ liệu dân cư, định danh điện tử để hình thành các sản phẩm số phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác nghiệp vụ. Địa phương đã chuẩn hóa hơn 1,38 triệu thửa đất, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu chuyên ngành và xây dựng 54 nguồn dữ liệu chiến lược.

Đáng chú ý, giải pháp “Lắng nghe mạng xã hội” bước đầu hỗ trợ tự động quét, phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm để cán bộ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đại diện Công an 3 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tọa đàm giải đáp trực tiếp câu hỏi tại hội trường. Ảnh: TH

Từ những mô hình cụ thể, đại diện Công an 3 thành phố đã trao đổi về các vấn đề đang đặt ra như kết nối, chia sẻ dữ liệu; hạ tầng công nghệ; nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và điều kiện để nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Kết luận tọa đàm, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng hệ thống hay công nghệ đưa vào sử dụng, mà quan trọng hơn là hiệu quả công tác Công an cũng như mức độ thuận tiện, hài lòng của người dân. Những kinh nghiệm được chia sẻ giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng phù hợp, qua đó hình thành các mô hình có khả năng lan tỏa trong lực lượng Công an nhân dân.