Đó là nội dung trọng tâm của lớp tập huấn do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trong 2 ngày (20 và 21/11).

Dự lễ khai giảng có Đại tá Trần Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; Thạc sĩ, Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an); cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại cộng đồng thuộc công an 11 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang và Cần Thơ.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, công tác tập huấn có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma tuý năm 2026.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đề nghị báo cáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung, kết hợp lý luận với thực tiễn, tăng cường trao đổi, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh. Các học viên cần chủ động nghiên cứu, trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác.

Thạc sĩ, Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma tuý.

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và cai nghiện ma tuý; tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý; các biện pháp can thiệp, hỗ trợ người nghiện.

Trọng tâm chương trình là hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm trong tiếp nhận, phân loại, tư vấn đăng ký, lập hồ sơ cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; công tác hỗ trợ xã hội, quản lý sau cai và huy động gia đình, cộng đồng tham gia giúp đỡ người nghiện.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn chú trọng trang bị kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ phục hồi hành vi, áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong dự phòng tái nghiện; phương pháp quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các địa phương trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực tham mưu và kỹ năng thực hiện quy trình cai nghiện cho người nghiện và quản lý sau cai tại địa phương.

Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma tuý từ địa bàn cơ sở, hướng đến mục tiêu xây dựng xã, phường không ma tuý, tiến tới xây dựng tỉnh Cà Mau không ma tuý trước năm 2030./.