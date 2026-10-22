'Cõng' 7 tiền án đi trộm hơn 25 chỉ vàng

Đối tượng Nguyễn Đình An và tang vật liên quan đến vụ án.

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình An (1993, trú xã Yên Trung, Nghệ An) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an xã Nam Đàn tiếp nhận tin báo, ngày 8-10, kẻ gian đột nhập một nhà dân trên địa bàn, cạy phá két sắt lấy đi 25,5 chỉ vàng trị giá khoảng 350 triệu đồng. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, số lượng tài sản bị mất cắp rất lớn nên Công an xã Nam Đàn đã báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo trong đấu tranh phá án.

Quá trình điều tra, xác minh thu thập chứng cứ, lực lượng Công an phát hiện, trong khi thực hiện hành vi, nghi phạm sử dụng xe mô-tô không gắn BKS, đối tượng luôn đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển. Đây là khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua quá trình rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng Công an xác định và đưa vào diện nghi vấn là Nguyễn Đình An (1993, trú xã Yên Trung, Nghệ An). An từng có 7 tiền án về tội: "Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Tháng 5-2026, An chấp hành xong án phạt tù về tội: “Trộm cắp tài sản” trở về địa phương, nhưng không có nghề nghiệp ổn định, thường đi lang thang nhiều nơi với hành tung rất khả nghi.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-10, Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Yên Trung, Lam Thành bắt giữ Nguyễn Đình An về hành vi: “Trộm cắp tài sản” khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên (Nghệ An). Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình An khai nhận, sau khi trộm số vàng nói trên, đối tượng chia nhỏ rồi đưa đi bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe mô-tô làm phương tiện phục vụ cho các lần trộm tiếp theo.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đình An.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 2 xe mô-tô, 2 con dao, 1 ĐTDĐ và nhiều vật chứng liên quan.Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra,mở rộng.

Qua đây, Công an tỉnh Nghệ An đưa ra khuyến cáo, thời điểm cuối năm tình hình tội phạm, đặt biệt là trộm cắp tài sản hết sức phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác trong quản lý, bảo vệ tài sản của mình, tránh để kẻ gian lợi dụng sự sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.