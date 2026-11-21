Conchas có tên gọi bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “vỏ sò”, mô tả hình dáng đặc trưng trên bề mặt bánh. Đây là một loại pan dulce, tên gọi chung dành cho các loại bánh mì ngọt và bánh nướng truyền thống của Mexico.

Bánh thường có hình tròn, phần ruột mềm, hơi dai, trong khi lớp phủ phía trên lại giòn nhẹ và có vị ngọt rõ hơn.

Ảnh: Ubereats

Để làm Conchas, người thợ trước tiên chuẩn bị phần bột bánh từ bột mì, men nở, đường, trứng, sữa hoặc nước và bơ.

Hỗn hợp được nhào đến khi đạt độ đàn hồi rồi ủ cho nở. Sau đó, bột được chia thành từng phần nhỏ, tạo hình tròn và tiếp tục ủ trước khi nướng.

Ảnh: Hoodline

Điểm làm nên nét riêng của món bánh nằm ở lớp phủ phía trên. Phần này được làm từ bột mì, đường và chất béo như bơ hoặc shortening, tạo thành hỗn hợp có kết cấu tương tự bột bánh quy.

Người thợ cán mỏng lớp phủ, đặt lên mặt từng viên bột rồi dùng dụng cụ tạo những đường cong hoặc đường đan chéo. Khi bánh nở trong lò, các đường cắt mở rộng, hình thành họa tiết giống những đường vân trên vỏ sò.

Ảnh: Aperitif

Ảnh: A Cozy Kitchen

Conchas truyền thống thường có lớp phủ màu trắng, hồng hoặc nâu chocolate. Ngày nay, nhiều tiệm bánh còn sáng tạo thêm các màu sắc và hương vị khác như cà phê, dâu tây, vani hay matcha.

Một số phiên bản hiện đại còn có nhân kem, sữa trứng hoặc dulce de leche - loại sốt caramel làm từ sữa đặc. Dù được biến tấu đa dạng, kiểu bánh tròn với lớp phủ tạo vân vẫn là đặc điểm dễ nhận biết nhất.

Ảnh: Aperitif

Ảnh: Sprinklebakes

Tại Mexico, Conchas thường được bán trong các tiệm bánh địa phương, gọi là panaderia. Người dân có thể thưởng thức bánh vào bữa sáng hoặc dùng làm món ăn nhẹ trong buổi chiều.

Một cách ăn phổ biến là kết hợp bánh với chocolate nóng hoặc champurrado - thức uống truyền thống được nấu từ chocolate, bột ngô và gia vị.

Khi nhúng nhẹ vào đồ uống nóng, phần ruột bánh mềm thấm hương vị, trong khi lớp phủ bên ngoài vẫn giữ được chút giòn đặc trưng.

Ảnh: Newsletter

Nguồn gốc chính xác của Conchas hiện chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, món bánh thường được đặt trong bối cảnh lịch sử phát triển của nghề làm bánh tại Mexico, nơi kỹ thuật làm bánh mì từ châu Âu kết hợp với nguyên liệu và thói quen ẩm thực địa phương qua nhiều thế hệ.

Qua thời gian, Conchas trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa bánh ngọt của đất nước này.

Ảnh: Red Star

Từ một ổ bánh mì ngọt giản dị, Conchas ngày nay còn được yêu thích nhờ vẻ ngoài bắt mắt và khả năng biến tấu phong phú.

Những đường vân giống vỏ sò cùng lớp phủ nhiều màu khiến món bánh không chỉ hấp dẫn khi thưởng thức mà còn trở thành hình ảnh đặc trưng tại các tiệm bánh Mexico.