Concert Tùng Dương tại sân Mỹ Đình bán hết 8.000 vé đợt đầu sau 1 giờ

8.000 vé đợt đầu concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương hết sạch sau một giờ. Ảnh NVCC

Theo đơn vị tổ chức, 8.000 vé thuộc 4 khu vực Đậm sâu A, Ánh sáng A, Mặt trời A và Skybox Phượng Hoàng đều hết trong giờ đầu tiên. Các hạng vé khác tiếp tục được mở bán trên hệ thống CTicket.

Đây là lần đầu Tùng Dương tổ chức live-concert cá nhân ngoài trời tại sân vận động. Cả 14 chương trình riêng trước đây của nam ca sĩ đều diễn ra trong không gian nhà hát. Việc chuyển sang sân Mỹ Đình đặt ra yêu cầu khác về dàn dựng sân khấu, âm thanh và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương cũng khá lo lắng vì dòng nhạc mình theo đuổi khá kén người nghe, nhưng việc 8.000 vé đợt đầu được bán hết trong một giờ khiến nam ca sĩ xúc động trước sự đón nhận của công chúng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khách mời thứ 4 của chương trình. Ảnh NVCC

Theo ê-kíp sản xuất chương trình, Tùng Dương sẽ thể hiện một loạt ca khúc của Nguyễn Văn Chung, nhưng vai trò cụ thể của nam nhạc sĩ trong sự kiện vẫn được giữ kín. Sự kết hợp này cũng gợi lại mối duyên giữa hai nghệ sĩ với những ca khúc về quê hương, đất nước.

Tháng 7-2026, Tùng Dương đã ra mắt MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, tiếp đó là MV “Đậm sâu” vào tháng 8. Đầu tháng 11, nam ca sĩ dự kiến phát hành MV “Hàng vạn năm ánh sáng”, ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác.