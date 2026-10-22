Concert 'Tự hào là người Việt Nam 2026' phát vé miễn phí

Thông tin về số lượng vé và phương thức nhận vé được công bố lúc 20h ngày 22/10 trên Fanpage chính thức của chương trình.

Ca sĩ Tùng Dương.

Concert diễn ra lúc 20h ngày 1/11/2026 tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình gồm hai phần: phần nghệ thuật chính luận kéo dài khoảng 90 phút và phần đại nhạc hội kéo dài 60 phút, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Ca sĩ Hòa Minzy.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My và Bảo Trâm Idol, cùng nhiều nghệ sĩ, nhóm bè, câu lạc bộ nghệ thuật, hoa hậu Việt Nam và diễn viên tham gia đồng diễn.

Với chủ đề "Nối vòng tay lớn", chương trình hướng tới lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Noo Phước Thịnh và ca sĩ Võ Hạ Trâm.