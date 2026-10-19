Concert 'Tự hào là người Việt Nam 2026': 'Nối vòng tay lớn' tại Thái Nguyên

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, là hoạt động hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (23-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2026).

NSƯT Đăng Dương tham gia chương trình "Tự hào là người Việt Nam 2026". Ảnh: Ban tổ chức

Chương trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần gắn bó giữa các thế hệ người Việt Nam.

Với thông điệp xuyên suốt “Nối vòng tay lớn”, chương trình khắc họa sức mạnh đoàn kết trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Đoàn kết là điểm tựa để dân tộc vượt qua chiến tranh, thiên tai, khó khăn; là sức mạnh được vun đắp trong lao động, sáng tạo, gìn giữ bản sắc và chung tay kiến thiết tương lai. Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình hướng tới khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia chương trình "Tự hào là người Việt Nam 2026". Ảnh: Ban tổ chức

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt. Là vùng đất gắn với những trang sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, Thái Nguyên giữ vị trí trọng yếu trong căn cứ địa Việt Bắc và An toàn khu (ATK) của Trung ương trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trên vùng đất từng ghi dấu sự gắn bó, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc đối với cách mạng, thông điệp “Nối vòng tay lớn” có thêm chiều sâu lịch sử. Đó là câu chuyện về sức mạnh của “Ý Đảng – Lòng Dân”, về những con người đã cùng nhau vượt qua gian khó vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình hướng tới kết nối ký ức lịch sử với đời sống hôm nay, để tinh thần đoàn kết tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Concert năm nay đồng thời gắn với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tạo điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật cho địa phương. Sự kết hợp này góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và bản sắc, đồng thời tạo không gian để người dân, du khách cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc.

Các ca sĩ tham gia chương trình "Tự hào là người Việt Nam 2026". Ảnh: Ban tổ chức

Chương trình bắt đầu lúc 20h ngày 1-11-2026 tại sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam). Phần I kéo dài 90 phút dành cho truyền hình trực tiếp; tiếp đó, phần II là đại nhạc hội phục vụ nhân dân. Chương trình dự kiến đón khoảng 30.000 khán giả trực tiếp.

Concert quy tụ dàn nghệ sĩ ở nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc, như các nghệ sĩ NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng; ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol; Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền...

Chương trình còn có sự tham gia của Ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và các diễn viên trong những màn đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.

Với âm nhạc làm cầu nối, “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề“Nối vòng tay lớn” gửi gắm thông điệp về sức mạnh cộng đồng và sự tiếp nối các giá trị dân tộc, tạo niềm tin và động lực cho hành trình phát triển phía trước.