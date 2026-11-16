Concert 'Trở về ký ức' tái hiện hình ảnh vùng mỏ Cẩm Phả xưa

Tối 15/11, tại Nhà văn hóa Công nhân, phường Cẩm Phả tổ chức concert “Trở về ký ức – 90 năm truyền thống Vùng mỏ, tiếp nối hành trình Cẩm Phả”. Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 – 2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Mở đầu concert là tiết mục "Những ngôi sao ca đêm".

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân quan tâm theo dõi.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc, trong đó có những người con quê hương Cẩm Phả. Sự kết hợp giữa âm nhạc, phim tư liệu và trình diễn sân khấu đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kể lại những câu chuyện về đất và người vùng mỏ Cẩm Phả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng các đại biểu tham dự concert "Trở về ký ức".

Với ba phần “Sử thi”, “Trở về ký ức” và “Đoàn tụ”, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử, nét đẹp văn hóa và hành trình phát triển của Cẩm Phả gắn với truyền thống 90 năm công nhân vùng mỏ, ngành Than. Xuyên suốt chương trình là hình ảnh các thế hệ thợ mỏ kiên cường, giàu ý chí, đoàn kết trong lao động, đấu tranh và xây dựng quê hương.

Mở đầu, phần “Sử thi” kết hợp những thước phim tư liệu về lịch sử Cẩm Phả, ngành Than với các tiết mục âm nhạc, múa hát mang âm hưởng hào hùng. Các tác phẩm “Những ngôi sao ca đêm”, “Cẩm Phả rạng ánh bình minh”, “Khúc hát chim sơn ca”, “Cẩm Phả trong tôi”, “Em yêu đất mỏ quê em”… góp phần khắc họa chặng đường xây dựng và trưởng thành của các thế hệ công nhân. Hình ảnh tư liệu đan xen với trình diễn sân khấu làm nổi bật tinh thần gắn bó, cống hiến của người thợ mỏ đối với quê hương, đất nước.

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ trình bày ca khúc "Nhịp máy khoan".

Tiếp nối là phần “Trở về ký ức”, đưa khán giả đến với không gian âm nhạc những năm 1980–2000 qua các ca khúc “Hạt mưa và nỗi nhớ”, “Giấc mơ mang tên mình”, “Những chuyến đi dài”, “Vầng trăng đêm trôi”, “Bâng khuâng”, “Cánh buồm phiêu du”… Những giai điệu thân thuộc gợi nhắc thanh xuân, tình yêu và những kỷ niệm in dấu theo năm tháng, tạo sự đồng điệu giữa các thế hệ khán giả.

Các nghệ sĩ vùng mỏ trình bày ca khúc "Cẩm Phả rạng ánh bình minh" do Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường sáng tác lời.

Ở phần “Đoàn tụ”, cảm xúc được nối dài qua những ca khúc về gia đình, quê hương, đất nước như “Nhật ký của mẹ”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Còn gì đẹp hơn”, “Đất nước tình yêu”, cùng các tác phẩm “Về với quê anh Cẩm Phả”, “Quê em”. Ca khúc “Cẩm Phả của tôi” khép lại đêm diễn, gửi gắm tình yêu, niềm tự hào và khát vọng tiếp nối hành trình xây dựng quê hương.

Tiết mục đưa khán giả về dự đám cưới ở vùng mỏ xưa.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, không gian trải nghiệm ký ức là điểm nhấn của chương trình. Thông qua hình ảnh, hiện vật và những hoạt động gần gũi, người dân, du khách có dịp tìm hiểu đời sống, sinh hoạt cùng những nét văn hóa đặc trưng của các thế hệ cư dân vùng mỏ. Những ký ức được tái hiện trên sân khấu tiếp tục được gợi mở qua trải nghiệm trực tiếp, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa con người với vùng đất này.

Phía bên ngoài Nhà văn hóa Công nhân, phường Cẩm Phả bố trí màn hình lớn phục vụ nhân dân và du khách dõi theo concert.

Concert “Trở về ký ức” được tổ chức trong hai đêm 15 -16/11, kết hợp không gian trải nghiệm, thông qua đó tôn vinh truyền thống công nhân vùng mỏ, ngành Than, đồng thời bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình góp phần kết nối các thế hệ trong gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất mỏ anh hùng.

Các đại biểu và nhân dân tham quan không gian trải nghiệm ký ức.