Concert Tinh Hà 'Say Hi': Tiếng bè đặc biệt khiến 24 Anh Trai rơi nước mắt

Khép lại một vòng tròn trọn vẹn

Anh Trai Wren Evans chạm những hợp âm guitar đầu tiên của SECRET. Đến đoạn điệp khúc, cả khán đài đồng thanh hát theo. Ca khúc giành giải The Hit Icon với 2,7 tỷ lượt nghe và xem trên đa nền tảng, giờ có thêm một lớp bè mới: Tiếng hát của chính những người từng xem ca khúc này qua màn hình.

Ca khúc SECRET trở thành một “cú nổ” của Tinh Hà "Say Hi". Ảnh: DatVietVAC.

Khoảnh khắc ấy tóm gọn tinh thần của concert. Trước đêm diễn, chương trình đã ghi nhận hơn 35 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên đa nền tảng. Concert là nơi kho tác phẩm ấy được sống trọn vẹn nhất. Hai EP Tình Thế Người và Trạm Đến Em, cùng thành hình từ Live Stage 3, được trình diễn đầy đủ. Mỗi EP mở đầu bằng một đoạn phim dẫn chuyện, để các ca khúc nối nhau như những chương của một câu chuyện.

Tiết mục mở màn cũng được dựng theo cách đặc biệt. Mỗi Anh Trai xuất hiện ở một vị trí khác nhau: Giữa khán giả, trên sân khấu vệ tinh, trong hộp đèn LED, trên sân khấu chính. Máy quay lần lượt tìm đến từng người, rồi cả 24 người hội tụ trong Together We Shine. Mỗi người là một điểm sáng, trước khi cùng nhau thành một dải Tinh Hà.

Bad Night bùng nổ trên nhiều tầng không gian cùng lúc. Phần intro kéo dài khoảng 1 phút 30 giây. Dương Domic và Pháp Kiều ngồi xe mui trần đi từ khu vực khán giả lên sân khấu. Ali Hoàng Dương đu dây từ hộp đèn trên cao. DANG HONG HAI làm chủ sân khấu chính. Năng lượng bứt phá của ca khúc lan khắp khu vực biểu diễn.

Màn trình diễn đàn tranh đẹp mãn nhãn của Pháp Kiều tại concert D-1. Nguồn: @fcphapkieu

Chất liệu truyền thống cũng có chỗ đứng riêng. Trong Mất La Bàn, Pháp Kiều gảy đàn tranh bên trong một khối LED khổng lồ trước khi bước ra sân khấu chính, nơi truyền thống và công nghệ hòa làm một. Chiếc trống trận đường kính 2m tạo nét phá cách cho bản phối Mộng Duyên, khiến từng hồi trống như dội thẳng vào lồng ngực người nghe.

Khoảnh khắc táo bạo nhất thuộc về Người Trên Dây. Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL thực hiện màn bungee ngay trên sân khấu chính. Để có vài phút ấy, cả nhóm phải học, phải tập và phải “dám làm”.

Hình ảnh trong tên bài hát được hiện thực hóa theo đúng nghĩa đen. Ảnh: DatVietVAC.

Trễ Giờ Cơm lại là khoảnh khắc “mềm” nhất. Quang Hùng MasterD ngồi trên xe lưu động đến gần khu vực fanzone, trong khi hình ảnh thời thơ ấu của cả 24 Anh Trai lần lượt hiện lên. Những gương mặt bầu bĩnh năm nào giờ đứng giữa ánh đèn rực rỡ.

Chuẩn mực sản xuất quốc tế đi vào concert qua chính các bài hát. Ở Live Stage 4, các Anh Trai làm việc cùng những nhà sản xuất như Danny Chung, FrancisGotHeat, Softserveboy, Softest Hard và Dylan Matthew. Laviem, ca khúc lần đầu đưa Jerk vào thế giới “Say Hi”, được làm mới với sự góp mặt của Em Xinh Yeolan. Giải Cứu Thế Giới có thêm Em Xinh Hoàng Duyên, còn Perfume lần đầu có phiên bản concert qua phần trình diễn của CONGB, buitruonglinh, CODY Nam Võ và DANG HONG HAI.

Đêm thứ hai không lặp lại nguyên vẹn đêm đầu. Năm tiết mục mới được bổ sung gồm Có Gì Đâu Mà Cay, Gentleman, Vượt Ngưỡng Tình Yêu, 5 Tháng và Trễ Giờ Cơm. Bad Night và Xoay Vòng khoác thêm màu sắc Halloween.

Thế Giới Của Anh khép lại Đêm 1 khi cả 24 Anh Trai cùng trở lại ở điệp khúc cuối. Sang Đêm 2, ca khúc được đặt vào giữa chương trình, nhường phần kết cho Together We Shine, khép lại một vòng tròn trọn vẹn.

Những “lần đầu” của 24 Anh Trai

Ở Đêm 2, bốn người vượt qua thử thách nhảy được mời lên sân khấu, cùng Wren Evans, IVAN, Thể Thiên và CAPTAIN BOY nhảy đoạn điệp khúc cuối của IDNAT. Trong Thế Giới Của Anh, bốn Anh Trai hóa thân thành chú rể, xuống khán đài tìm “cô dâu” để chụp ảnh lấy liền.

Khán giả cũng có lúc bước hẳn ﻿vào tiết mục cùng các Anh Trai. Ảnh: DatVietVAC.

Mỗi đêm vì thế là một phiên bản riêng. Cách làm này tạo bất ngờ cho người xem cả hai đêm, dù cũng khiến một số khán giả chỉ dự một đêm tiếc nuối vì lỡ ca khúc yêu thích.

Concert lần này không có MC. 24 Anh Trai tự đảm nhận phần kết nối và giao lưu, một thử thách mới với nhiều người. Đổi lại, khán giả được thấy rõ hơn tính cách và sự gắn kết giữa các thành viên.

Màn trình diễn ca khúc "Vượt Ngưỡng Tình Yêu" trong đêm concert. Ảnh: Đất Việt VAC

Với không ít Anh Trai, đây là lần đầu đứng trước hàng chục nghìn khán giả trong một đêm nhạc ngoài trời. Cảm xúc vì thế rất thật. COOLKID và KIMLONG hát bằng tất cả sức lực, ánh mắt lấp lánh với chiếc cổ họng nổi gân. Xuân Định KY với đôi mắt ầng ậc nước khi ngân thật dài trong MRT. CODY Nam Võ và Ali Hoàng Dương tự tin, cởi bỏ hết áp lực. HYO lẫn IVAN mang nét bối rối xen chút lúng liếng rất đáng yêu.

IVAN với gương mặt hạnh phúc không thể che giấu. Ảnh: DatVietVAC.

HYO rơi nước mắt trên sân khấu, sau đó gửi tâm thư đến người hâm mộ. IVAN nói với bố mẹ và chị gái bay từ Malaysia sang cổ vũ: “Con làm được rồi. Con yêu gia đình mình”. DILLAN chia sẻ, nếu Đêm 1 còn thấy cô đơn thì sang Đêm 2, khi người thân từ Mỹ có mặt, anh đã có “đại gia đình” bên cạnh.

Khán giả cũng góp tay viết nên câu chuyện ấy. Từ cuối tháng 9, các cộng đồng fan đã gấp sao giấy gửi tặng nghệ sĩ. Tại Đêm 2, đại diện 24 fanclub trao đến 24 Anh Trai những hộp sao chứa lời nhắn và ước nguyện. Pháo giấy của chương trình được thiết kế hình đám mây, in lời nhắn viết tay và chữ ký của các Anh Trai, trở thành kỷ vật khán giả mang về sau đêm diễn.

3 Anh Trai Dương Domic, DILLAN và DANG HONG HAI tham gia sự kiện giao lưu với khán giả trước ngày tổ chức concert tại Hà Nội. Ảnh: Đất Việt VAC

Hành trình “Hẹn Giữa Tinh Hà” tiếp tục với hai đêm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội vào ngày 14 và 15/11, trước khi mở màn US Tour tại Las Vegas (Mỹ) vào cuối tháng 11. Ở mỗi điểm dừng, sẽ lại có một khán đài cất tiếng hát SECRET, và những bản hit ấy sẽ tiếp tục “lớn lên” và được làm mới cùng những “tiếng bè” đó.