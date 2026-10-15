Concert Tinh Hà 'Say Hi': Sân khấu gần hoàn thiện, các Anh Trai sẵn sàng trở lại

Trong khi những khâu cuối cùng của quá trình dựng sân khấu đang dần hoàn thiện, màn hình LED khổng lồ ở vị trí trung tâm cũng chính thức lộ diện. Với kích thước trải dài hơn cả chiều ngang sân khấu, màn hình được kỳ vọng giúp khán giả ở những khu vực vé xa như CAT1A, CAT2A vẫn có thể theo dõi rõ hơn các màn trình diễn của 24 Anh Trai.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng công bố đoạn clip mô phỏng góc nhìn sân khấu từ các hạng vé khác nhau. Trước những hình ảnh đầu tiên, nhiều khán giả đã rục rịch lên kế hoạch “camp rào” với hy vọng được đứng gần sân khấu, trực tiếp giao lưu và tương tác với Anh Trai mình yêu thích.

Trong phòng tập, các Anh Trai cũng đang không ngừng nỗ lực để luyện tập trong những ngày cuối cùng. Tuy nhiên, với tinh thần “tập là chính, giỡn là mười”, hàng loạt những khoảnh khắc vui vẻ đã được ghi lại. Sơn.K, Xuân Định KY và các Anh Trai khác cũng hết sức có tâm khi lên clip những lưu ý khi đi coi concert Tinh Hà “Say Hi”, nhưng fan xem xong vẫn cứ thấy “sai sai”.

Thông qua những video tập luyện, khán giả đã đoán được những bài hát sẽ có trong setlist của Concert. Ngoài sự xuất hiện tất yếu của bài hát chủ đề Together We Shine, những bản hit được khán giả yêu thích như Mất La Bàn, Tết Tình, Người trên dây, Run To You cũng đã được các Anh Trai luyện tập trước khi mang lên sân khấu.

Đặc biệt, Song Luân, HURRYKNG và Sơn.K đã có một màn “cướp hit” trắng trợn theo đúng nghĩa đen. “Cụ Sinh” hài hước tuyên bố ca khúc Thế Giới Của Anh do 3 người thực hiện mới là phiên bản chính thức, còn những gì khán giả thấy buitruonglinh, Dương Domic, CONGB và WEAN làm trên chương trình chỉ là... bản cover. Tuy vậy, màn giỡn hớt này lại được nhiều khán giả hưởng ứng và mong muốn Sơn.K cũng sẽ góp giọng trong ca khúc lãng mạn này.

Vẫn là ca khúc Thế Giới Của Anh nhưng nó lạ lắm!

Với sự chuẩn bị kỹ càng trước thềm concert, khán giả đã trông chờ những màn trình diễn chất lượng vào 2 ngày 17 và 18 tháng 10 tại Khu Đô thị Vạn Phúc City. Những bản hit chưa lộ diện trong phòng tập như Mưa Vội Phóng, MRT hay Giải Cứu Thế Giới và các ca khúc Solo Stage cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong 2 đêm concert này.