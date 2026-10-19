Concert Tinh Hà 'Say Hi': Pháp Kiều 'đánh bùa choáng' khi trình diễn cùng trăn

Trong 2 ngày diễn ra concert Tinh Hà “Say Hi”, Pháp Kiều liên tục mang đến những màn trình diễn độc đáo gửi tới khán giả. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Pháp Kiều xuất hiện trên sân khấu với một con trăn vắt trên người. Màn trình diễn táo bạo khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước độ chịu chơi của Pháp Kiều. Trong hậu trường, Pháp Kiều có phần dè chừng trước con trăn, nhưng Pháp Kiều vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn.

Pháp Kiều gây ấn tượng mạnh khi đưa trăn lên sân khấu. Nguồn: @a.tranngocminh

Ê-kíp liên tục động viên Pháp Kiều trong hậu trường. Nguồn: @thanhkieunguyen_89

“Sít-rịt” của team tình thế người cũng gây chú ý không kém khi Pháp Kiều lần đầu khoe cơ bụng 6 múi đầy bất ngờ. Màn “chiêu đãi fan” đặc biệt này khiến khán giả vừa thích thú vừa bật cười trước độ độc lạ có 1-0-2.

Pháp Kiều lần đầu tiết lộ 6 múi trên sân khấu.

Không khí concert tiếp tục bùng nổ khi tiếng đàn tranh của Pháp Kiều vang lên, mở màn cho phần trình diễn Mất La Bàn. Khoảnh khắc Pháp Kiều khoe vẻ đẹp phi giới tính trong trang phục màu trắng càng làm visual bùng nổ. Nhiều người hâm mộ không giấu được sự phấn khích khi được thưởng thức trực tiếp ca khúc này.

Màn trình diễn đàn tranh đẹp mãn nhãn của Pháp Kiều tại concert D-1. Nguồn: @fcphapkieu

Pháp Kiều bùng nổ visual với trang phục trắng. Nguồn: @a.tranngocminh

Nguồn: @xanu_inphapkieu_teamne

Không chỉ vậy, không khí concert càng bùng nổ hơn với khoảnh khắc Pháp Kiều cùng Dương Domic phi xe quanh khán đài để phát quà cho người hâm mộ.

Pháp Kiều cùng Dương Domic chạy xe quanh khán đài phát quà

Mỗi lần xuất hiện, Pháp Kiều lại khiến khán giả trầm trồ với trang phục cá tính, thần thái cực slay cùng diện mạo nổi bật. Giọng ca Cung Tên Tình Yêu cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt qua từng sân khấu, từ phong cách trình diễn đến diện mạo, xứng danh “tắc kè hoa” của Vũ trụ "Say Hi".